دوري أبطال أوروبا: تشلسي وإشبيلية إلى دور الـ16

داميان ميار ا ف ب

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باريس (أ ف ب)

حسم تشلسي الإنكليزي وإشبيلية الإسباني تأهلهما إلى دور الـ16 من دوري ابطال أوروبا بكرة القدم باكرا بفوزهما بالنتيجة عينها 2-1 على مضيفيهما رين الفرنسي وكراسنودار الروسي تواليا الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الخامسة.

وتصدر تشلسي المجموعة برصيد عشر نقاط بفارق الأهداف عن إشبيلية ويتنافسان في الجولتين الأخيرتين على من سيحصل على المركز الأول للمجموعة بعدما ضمنا بطاقتي التأهل حسابيا، فيما تجمد رصيد رين وكراسنودار عند نقطة واحدة وبات التنافس الوحيد المحصور بينهما على المركز الثالث وبطاقة الترضية المؤهلة إلى دور الـ32 في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

في المباراة الاولى سجّل كالوم هودسون-اودوي (22) والفرنسي أوليفيه جيرو (90 +1) هدفي تشلسي، وسيروه غيراسي (85) هدف رين.

وأراح مدرب البلوز فرانك لامبارد عددا من لاعبيه الأساسيين لاسيما الدوليين العائدين من خوض المباريات مع منتخبات بلادهم تقدمهم المغربي حكيم زياش نجم الفريق في الآونة الأخيرة، والفرنسي نغولو كانتي وأشركهما في الشوط الثاني.

وهو الفوز السادس تواليا للبلوز في جميع المسابقات منذ انضمام الحارس السنغالي ادوار مندي إليه قادما من رين بالذات مقابل 28 مليون دولار في فترة الانتقالات الصيفية.

افتتح الشاب هودسون-اودوي (20 عاما) التسجيل لتشلسي في الدقيقة 22 بعدما قطع مايسون ماونت هجمة لأصحاب الأرض ومررها له من خلف وسط الملعب فتقدم بها وسددها ارضية زاحفة من على خط منطقة الجزاء مرت من تحت ذراع الحارس السنغالي ألفرد غوميس وتابعت طريقها نحو المرمى (22).

وعادل غيراسي النتيجة من ضربة رأسية عجز حارس تشلسي عن التصدي لها (85).

وهو الهدف الأول في شباك الفريق الإنكليزي في المسابقة القارية هذا الموسم بعد ثلاث مباريات نظيفة لم تهتز فيها شباك مندي، والثاني في جميع المسابقات منذ انضمامه للفريق.

وفيما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخير تشارك البديل زياش والألماني تيمو فيرنر والبديل الاخر جيرو في احراز الفوز، إذ مرر الأول الكرة إلى الألماني فحاول لعبها من فوق الحارس الذي تصدى لها لتصل الى الفرنسي الذي لعبها بمهارة برأسه في المرمى (90+1).

وفي المباراة الثانية سجل الكرواتي ايفان راكيتيتش (4) ومنير الحدادي (90+5) لإشبيلية، والبديل البلجيكي واندرسون لكراسنودار (56).

افتتح إشبيلية التسجيل سريعا، إذ احتاج راكيتيتش لأربع دقائق لهز شباك ايفيغني غورودوف من تسديدة طائرة من خارج منطقة الجزاء.

وعادل أصحاب الأرض من جملة تكتيكية باهرة بعد أن مرر السويدي فيكتور كلايسون الكرة عرضية فموه لها مواطنه كريستوفر أولسون وتركها لاندرسون الذي سددها بين الحارس وثلاثة مدافعين لتخترقهم وتهز الشباك (56).

وخطف الحدادي هدف الفوز في الدقيقة الخامسة من الوقت الضائع بتسديدة في الزاوية البعيدة.

ويلعب تشلسي في ضيافة إشبيلية في الجولة القادمة في الثاني من كانون الأول/ديسمبر المقبل فيما يحل رين ضيفا على كراسنودار.

© 2020 AFP