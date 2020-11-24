كأس العرب 2021: إنفانتينو يؤكد مشاركة 22 منتخبا

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رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني انفانتينو في زيارة لاستاد البيت في مدينة الخور في قطر في 7 تشرين الاول/اكتوبر 2020

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الدوحة (أ ف ب)

أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو أن 22 منتخباً أكدوا مشاركتهم في منافسات بطولة كأس العرب فيفا 2021 التي تستضيفها قطر، قبل عام من المونديال الاول في الشرق الاوسط على أرضها.

قال إنفانتينو خلال زيارته الثلاثاء لاستاد لوسيل، أحد الاستادات الثمانية للمونديال والذي يستضيف المباراة النهائية "نحن سعداء لاعطاء 22 منتخبا من العالم العربي موافقتهم على المشاركة في كأس العرب فيفا 2021، والتي ستقام على ملاعب مونديال قطر 2022".

وسيتولى تنظيم البطولة فيفا والاتحاد القطري، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وبطولة كأس العالم قطر 2022.

تابع السويسري "من خلال كرة القدم، ستوحّد هذه البطولة 450 مليون انسان من مختلف انحاء المنطقة".

وستقام المباريات في غالبية استادات المونديال الثمانية بين 1و 18 كانون الاول/ديسمبر، بإجمالي 32 مباراة على مدى 18 يوماً.

بدوره، قال الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري "هذه المنتخبات الوطنية سوف تكون من تلك النخبة المحدودة في العالم التي تتاح لها الفرصة لتجربة ما تواصل قطر إعداده للمنتخبات المشاركة في المونديال".

أضاف "ستكون المنافسات فرصة رائعة لمنتخبنا الوطني (العنابي) لتعزيز استعداده الفني للظهور بأفضل مستوى في مونديال 2022، وذلك من خلال التنافس مع المنتخبات الشقيقة وخصوصاً تلك التي تتمتع بمستويات فنية عالية".

واعرب عن "ترحيب قطر بجميع الأشقاء والأصدقاء في هذه البطولة الجديدة التي ستمثل محطة هامة لتحسين تجربة المشجعين واختبار الجاهزية التشغيلية قبل عام من انطلاق منافسات النسخة الأولى من المونديال في العالم العربي".

وتقام المباراة النهائية في 18 كانون الاول/ديسمبر الذي يوافق اليوم الوطني، وقبل عام بالضبط من انطلاق صافرة نهائي كأس العالم في استاد لوسيل.

ويشارك في البطولة 12 منتخباً من الاتحاد الآسيوي هي قطر والبحرين والعراق والأردن والكويت ولبنان وعمان وفلسطين والسعودية وسوريا والإمارات واليمن.

ومن بين منتخبات الاتحاد الأفريقي يشارك عشرة منتخبات هي السودان والجزائر والمغرب والصومال وتونس وجزر القمر وجيبوتي ومصر وموريتانيا وليبيا.

ويتم توزيع المنتخبات الـ16 المشاركة في الدور النهائي إلى أربع مجموعات، يتأهل منها البطل والوصيف الى ربع النهائي.

وكان فيفا والاتحاد القطري قد أعلنا في حزيران/يونيو الماضي عن خططهما لتنظيم بطولة دولية للمنتخبات العربية في الدوحة.

واستقبل امير قطر الشيخ تميم من حمد آل ثاني الثلاثاء إنفانتينو بمناسبة زيارته للدوحة، وجرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين قطر والاتحاد الدولي.

© 2020 AFP