بطولة ألمانيا: شالكه يتخلى عن إيبيشيفيتش ويوقف حارث وبن طالب

ليون كوغيلير تصوير مشترك/ا ف ب/ارشيف

البوسني وداد إيبيشيفيتش (يمين) خلال مباراة لشالكه في كأس المانيا في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2020

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برلين (أ ف ب)

أعلن نادي شالكه الذي يعيش بداية كارثية في الدوري الالماني لكرة القدم الثلاثاء انه سيتخلى نهاية السنة عن مهاجمه البوسني المخضرم وداد إيبيشيفيتش وايقافه لاعبي الوسط المغربي أمين حارث والجزائري نبيل بن طالب.

وجاء قرار شالكه العريق الذي يحتل المركز الاخير بعد 8 مراحل على انطلاق الدوري الالماني، بعد حصول تضارب بين مهاجمه البوسني والمدرب المساعد البرازيلي نالدو الأحد الماضي.

وبالتالي، سيرحل المهاجم البالغ 36 عاما الذي وقع عقدا لمدة عام مع النادي "الازرق الملكي" قبل انتهاء عقده.

شرح المدير الرياضي يوخين شنايدر "من وجهة نظرنا، من الأفضل أن ننهي تعاوننا ونفترق على وفاق".

وقرر نادي اقليم الرور معاقبة المغربي الدولي حارث والجزائري الدولي بن طالب اللذين سيتدربان "بشكل فردي" بعيدا عن الفريق، حتى اشعار آخر.

ووصف شنايدر تصرف حارث بعد الخسارة الاخيرة ضد فولفسبورغ (صفر-2) بانه "لم يكن على ما يرام": "لهذا السبب منحنا أمين الوقت من أجل التفكير".

وكشف شنايدر ان النادي سيتخلى عن بن طالب "في صيف 2021 على أبعد تقدير".

ولم يعرف شالكه الفوز منذ 24 مباراة في الدوري، وبدأ رحلة صعبة للهرب من منطقة الهبوط.

© 2020 AFP