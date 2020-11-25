ترامب يعتزم العفو عن مستشاره السابق مايكل فلين (إعلام)

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واشنطن (أ ف ب)

يعتزم الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب أن يعفو عن مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين الذي وافق العام 2017 على الإقرار بتهمة الكذب على مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) بخصوص اتصالاته مع دبلوماسي روسي، على ما أفادت وسائل إعلام أميركية الثلاثاء.

نقل موقع "أكسيوس" وصحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر بدون الكشف عن هويتها، أن ترامب ينوي إدراج فلين على لائحة أشخاص سيعفو عنهم في الأيام الأخيرة لرئاسته.

كانت المحادثات السرية التي أجراها مايكل فلين مع السفير الروسي في واشنطن في كانون الاول/ديسمبر 2016 ، قبل تنصيب دونالد ترامب رئيسا، ركنا أساسيا في التحقيق الذي أجراه لاحقا المدعي العام الخاص روبرت مولر حول شبهات بحصول تواطوء بين فريق حملة ترامب وروسيا.

بعد أكثر من عامين من التحقيق، لم يجد فريق روبرت مولر أي دليل على وجود مثل هذا التواطؤ.

اضطر فلين للاستقالة بعد 22 يوما فقط من توليه منصب مستشار الأمن القومي لترامب.

لكن الرئيس اعتبر على الدوام أن التحقيق كان استهدافا سياسيا وأن مايكل فلين وهو جنرال سابق في الجيش ومدير سابق لوكالة استخبارات الدفاع، "رجل صالح".

بعد المشاركة في حملة دونالد ترامب، أجرى مايكل فلين محادثات سرية مع السفير الروسي في واشنطن سيرغي كيسلياك في كانون الاول/ديسمبر 2016.

وبعدما أصبح مستشارا للأمن القومي، استجوبته الشرطة الفدرالية في 24 كانون الثاني/يناير 2017 لكنه أخفى هذه الاتصالات. وسرعان ما اضطر إلى الاستقالة بسبب الكذب أيضا على نائب الرئيس مايك بنس.

في العام 2017 ، وافق مايكل فلين على الإقرار بتهمة حنث اليمين والتعاون مع التحقيق حول شبهات التواطؤ مع روسيا.

في العام الماضي، وحين كان مهددا بالسجن لستة أشهر، قام بتغيير محاميه واستراتيجية الدفاع. ويطالب منذ ذلك الحين بالغاء هذا الاجراء قالا انه ضحية تلاعب.

وبشكل استثنائي، سحبت وزارة العدل الأميركية شكواها ضد مايكل فلين في أيار/مايو معتبرة أن التحقيق في حق الجنرال السابق ليس له "أساس شرعي" وأن تصريحاته "حتى لو كانت كاذبة، ليس لها أهمية".

وهكذا قدمت الوزارة نصرا سياسيا لترامب الذي كرر القول إن مايكل فلين "بريء". لكن قاضيا فدراليا طلب مراجعة قضائية للقضية.

ومن شأن صدور عفو من جانب ترامب أن يؤدي الى سحب هذه القضية من اختصاص المحاكم.

© 2020 AFP