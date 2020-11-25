دوري أبطال أوروبا: بايرن ميونيخ يتصدر مجموعته ويبلغ ثمن النهائي

كريستوف ستاشي ا ف ب

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ميونخ (ألمانيا) (أ ف ب)

تأهل بايرن ميونيخ الالماني حامل اللقب الى ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا في كرة القدم، بفوزه الاربعاء على ضيفه سالزبورغ النمسوي 3-1، ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الاولى.

سجل للفائز الذي طُرد لاعب وسطه الاسباني مارك روكا (66)، هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي (43)، الفرنسي كينغسلي كومان (52) ولوروا سانيه (68)، وللخاسر الالماني مرجيم بيريشا (73).

ورفع بايرن رصيده الى 12 نقطة ضامنًا حتى صدارة المجموعة، بعد تعادل اتلتيكو مدريد الاسباني (5 نقاط) مع ضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي (3).

بايرن الذي كان قد اكتسح سالزبورغ ذهابا 6-2، عزز رصيده الرائع في المسابقة القارية الى 15 انتصارا متتاليا.

وبافتتاحه التسجيل، رفع ليفاندوفسكي رصيده في المسابقة الى 71 هدفا، معادلا رقم الاسباني راوول غونساليس في المركز الثالث، ووراء البرتغالي كريستيانو رونالدو (133) والارجنتيني ليونيل ميسي (118).

ضاعف بايرن الارقام بكرة سددها الفرنسي الدولي كومان وارتدت من الدفاع. وبعد طرد روكا لنيله انذارين في مباراته الثالثة فقط مع البافاري بعد انضمامه من اسبانيول الشهر الماضي، سجل سانيه الثالث، ثم قلص الضيوف الفارق بهدف شرفي لبيريشا.

وفي ظل غياب المدافعين نيكلاس زوله والفرنسي لوكاس هرنانديز، دفع هانزي فليك مدرب بايرن بالاميركي الدولي كريس ريتشاردز في مركز الظهير الايسر للمرة الاولى.

© 2020 AFP