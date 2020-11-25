دوري أبطال أوروبا: ريال يسقط انتر المنقوص ويزيد الضغوطات على كونتي

ميغيل ميدينا ا ف ب

لاعبو ريال مدريد الاسباني يحتفلون بهدف البرازيلي رودريغو في مرمى انتر الايطالي في ميلانو في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2020

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باريس (أ ف ب)

ألحق ريال مدريد الاسباني الخسارة بنتيجة 2-صفر بمضيفه انتر الايطالي المنقوص عدديا منذ الدقيقة 33 إثر طرد التشيلي أرتورو فيدال، وذلك في الجولة الرابعة من المجموعة الاولى لدوري ابطال اوروبا لكرة القدم الاربعاء، ليضع المدرب انتونيو كونتي في موقف صعب.

وافتتح ريال التسجيل بركلة جزاء للبلجيكي ادين هازار في الدقيقة السابعة قبل أن يضاعف البرازيلي رودريغو التقدم في الدقيقة 59 بعد ثوان من دخوله بديلا.

ورفع ريال رصيده الى سبع نقاط في وصافة المجموعة خلف بوروسيا مونشنغلادباخ الالماني (8 نقاط) الذي أسقط شاخنار دانيتسك الاوكراني برباعية نظيفة في وقت سابق من الامسية، فيما بات "نيراتزوري" على باب قوسين من الخروج من المسابقة من الدور الاول للعام الثالث تواليًا باكتفائه بنقطتين من اربع مباريات في ذيل الترتيب.

وهو الفوز الاول لريال في عقد دار انتر في ثامن محاولة (5 هزائم وتعادلان سابقًا)، فيما اكتفى انتر بفوزين فقط في آخر 14 مباراة في المسابقة القارية.

ودخل الفريقان الى المواجهة على ملعب "جوزيبي مياتسا" وهما بأمس الحاجة للفوز بعد بداية مخيبة لبطل اسبانيا باكتفائه بنقطة من اول جولتين قبل ان يتفوق 3-2 على انتر في الجولة السابقة.

وافتقد ريال لجهود قائده سيرخيو راموس بسبب تعرضه لتمزق في الفخذ ضد المباراة ضد فياريال (1-1) في الدوري السبت التي أصيب فيها أيضا الهداف الفرنسي كريم بنزيمة، لينضما الى الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي.

فيما دخل انتر بمعنويات عالية بعد قلبه تأخره صفر-2 الى فوز 4-2 على تورينو في "سيري أ" الاحد.

ووقف اللاعبون دقيقة صمت قبل المباراة لوفاة اسطورة الكرة الارجنتينية دييغو مارادونا الاربعاء بسبب سكتة قلبية.

ولم يجر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أي تغيير على تشكيلته الاخيرة في الليغا، أما كونتي فبدأ مع الارجنتيني لاوتارو مارتينيس الى جانب البلجيكي روميلو لوكاكو بعد أن أراحه امام تورينو حيث استعان بالتشيلي اليكسيس سانشيس.

وافتتح ريال التسجيل بعدما تحصل ناتشو فرنانديس على ركلة جزاء اثر عرقلة من نيكولو باريلا، انبرى لها هازار بنجاح (7)، مسجلا هدفه الاول في دوري الابطال مع النادي الملكي الذي انتقل اليه مطلع الموسم الفائت والاول في المسابقة منذ ان سجل مع تشلسي الانكليزي في تشرين الثاني/نوفمبر 2017.

وكان هازار اول لاعب، بعيدًا عن البرتغالي كريستيانو رونالدو وراموس، يسجل لريال في دوري الابطال من ركلة جزاء منذ 11 عامًا، وتحديدًا منذ البرازيلي كاكا في اسيلول/سبتمبر 2009.

وتعرض انتر لضربة موجعة بعد طرد فيدال اثر انذارين متتالين تواليًا لمعارضته الحكم بعد مطالبته بركلة جزاء لعرقلة من الفرنسي رافايل فاران (33).

وسجل البديل رودريغو الهدف الثاني بعد ثوان من دخوله ارض الملعب بعد عرضية من لوكاس فاسكيس عن الجهة اليمنى نحو القائم الثاني تابعها على الطائر (59).

ويحل انتر على مضيفه الالماني الاسبوع المقبل فيما يحل ريال على شاختار.

© 2020 AFP