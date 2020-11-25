كأس أوروبا 2020: إبراهيموفيتش المعتزل يفتقد لمنتخب السويد

ميغيل مدينا ا ف ب

مهاجم ميلان السويدي زلاتان إبراهيموفيتش يحتفل بتسجيل الهدف الثاني لفريقه في مرمى بولونيا في منافسات المرحلة الاولى للدوري الايطالي في سان سيرو، في 21 ايلول/سبتمبر 2020

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ستوكهولم (أ ف ب)

جدّد النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيوفيتش الأربعاء عدم ممانعته العودة لمنتخب بلاده قبل أشهر من انطلاق مسابقة كأس أوروبا لكرة القدم، بعد بدايته الصاروخية في الموسم الجديد للدوري الإيطالي مع فريقه ميلان.

وقال المهاجم البالغ من العمر 39 عاما في مقابلة مع صحيفة "افتونبلاديت" السويدية الأربعاء "إذا سألتني سأكون صادقا: نعم، أفتقد المنتخب. هذا ليس سرا".

واضاف اللاعب الذي مثل سبعة من أعرق الفرق الأوروبية هي أياكس الهولندي ويوفنتوس وإنتر وميلان الإيطالية، وبرشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنكليزي "الشخص الذي لا يفتقده (المنتخب) هو من أنهى مسيرته بالفعل. وأنا لم اختم مسيرتي".

وردا على سؤال حول ما سيكون رده في ما لو اتصل به المدرب ياني أندرسون ليدعوه للمشاركة مجددا مع المنتخب قال إبراهيموفيتش "سأقول له أعطني قليلا من الوقت أريد التفكير".

وأحرز إبراهيموفيتش الثلاثاء جائزة أفضل لاعب سويدي للمرة الثانية عشرة في مسيرته الزاخرة، وهو لن يشارك الخميس في مباراة فريقه في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) ضد ليل الفرنسي لتعرضه لإصابة في العضلة ذات الرأسين لفخذه الايسر خلال الفوز على مضيفه نابولي 3-1 الأحد الماضي ما سيبعده عن الملاعب لعشرة ايام على أقل تقدير.

وكان "إيبرا" الغائب عن منتخب بلاده منذ كأس أوروبا 2016، اثار التكهنات بالعودة عن الاعتزال الدولي، بعدما نشر عبر حسابه على تويتر صورة له بقميص المنتخب السويدي وشارة القائد، وعلق عليها "مضى وقت طويل".

في المقابل قال اندرسون عند سؤاله عن عودة زلاتان المزعومة "لقد مرت اربع سنوات ونصف منذ ان قال لي (إبراهيموفيتش) بوضوح انه انهى مسيرته مع المنتخب الوطني".

© 2020 AFP