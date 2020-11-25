هالاند "يساوي وزنه ذهبا" بالنسبة لمدير دورتموند

انغريت هيلسه تصوير مشترك/ا ف ب/ارشيف

النروجي ارلينغ هالاند يحتفل بتسجيله سوبر هاتريك مع بوروسيا دورتموند ضد هرتا برلين السبت 21 تشرين الثاني/نوفمبر في الدوري الالماني لكرة القدم

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برلين (أ ف ب)

اعتبر المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند الإلماني لكرة القدم ميكايل تزورك ان لاعبه النروجي ارلينغ هالاند يساوي وزنه ذهبا، بعد تسجيله 16 هدفا في أول 12 مباراة له في دوري أبطال أوروبا، ما يجعله افضل من نجوم كثر مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال تزورك "بالنسبة لنا هو يساوي وزنه من الذهب لأنه يستطيع حمل الفريق دائما. كل دقيقة، يظهر أنه يريد أن يكون ناجحا".

وسجل هالاند الثلاثاء هدفين من ثلاثية فريقه في مرمى بروج ضمن الجولة الرابعة من دوري الأبطال.

وسجل الشاب البالغ من العمر 20 عاما 17 هدفا في 13 مباراة مع دورتموند هذا الموسم، عشرة منها في سبع مباريات في البوندسليغا.

وبات هالاند أول لاعب يسجل 16 هدفا في اول 12 مباراة له في البطولة القارية محطما الرقم القياسي الذي يحمله الهولندي رود فان نيستلروي والإسباني روبرتو سولدادو، وكلاهما احتاج إلى 19 مباراة للوصول إلى الهدف الـ15.

واستهل اللاعب الذي بات محط أنظار الفرق الكبرى الطامعة بضمه إلى صفوفها ثمانية اهداف في ست مباريات مع فريق السابق ريد بول سالزبورغ النمسوي في الموسم الماضي قبل انتقاله إلى دورتموند الذي سجل معه نفس العدد منذ انتقاله إليه في كانون الثاني/يناير الماضي.

وقال الجناح الإنكليزي في الفريق الألماني جايدون سانشو صاحب الهدف الثاني من ركلة حرة رائعة في مباراة الثلاثاء "ايرلينغ لاعب رائع. أنا سعيد باللعب معه. إنه يعمل بجد كل يوم داخل وخارج الملعب".

من جانبه حذر مدرب الفريق السويسري لوسيان فافر أن لاعبه الفارع الطول (191 سنتم) بحاجة للوقاية "إنه لا يزال ينمو، وأحيانا لديه مشكلة في ركبته. وإذا افرطنا في ذلك، فقد ينقلب ذلك ضدنا بعد حين (...) هو يريد ان يلعب دائما، وهذه هي مشكلتي".

© 2020 AFP