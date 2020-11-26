إقلاع أول رحلة تجارية مباشرة من دبي إلى تل أبيب

جوسيبي كاكاتشي ا ف ب/AFP

صورة من الارشيف لطائرة بوينغ 737-800 تابعة لشركة فلاي دبي تهبط في مطار دبي الدولي.

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دبي (أ ف ب)

أطلقت شركة الطيران "فلاي دبي" للرحلات منخفضة التكلفة الخميس أولى رحلاتها المباشرة إلى تل أبيب، بعد شهرين من تطبيع العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة.

وأكد متحدث باسم مطار دبي الدولي أحد أكبر المطارات في العالم، لوكالة فرانس برس أن الطائرة أقلعت صباح الخميس في رحلتها التي تستغرق نحو أربع ساعات.

وسيكون رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو حاضرا في مطار بن غوريون الدولي عند وصول الطائرة، كما أعلن الناطق باسمه أوفير جندلمان على تويتر لوسائل اعلام عربية.

وكانت الامارات وقعت في ايلول/سبتمبر اتفاقا برعاية الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات مع اسرائيل.

والإمارات أول دولة خليجية، وثالث دولة عربية توقع اتفاق تطبيع للعلاقات مع الدولة العبرية، في حين تعتبر البحرين الرابعة، بعد الأردن (1994) ومصر (1979).

وكانت شركة فلاي دبي أعلنت في مطلع الشهر الحالي انها ستقوم بتسيير رحلتين يوميا بين إمارة دبي وتل أبيب.

وتتطلع الإمارات وإسرائيل إلى جني ثمار الاتفاق سريعا في قطاعات السياحة والتكنولوجيا والتجارة، خصوصا وأن الدولتين تشهدان مصاعب اقتصادية على خلفية الاغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.

وفي 20 تشرين الاول/اكتوبر الماضي، اتفقت الدولتان بعد عدد محدود من الرحلات المباشرة على متن طائرات تجارية، على إعفاء مواطنيهما من تأشيرات السفر، لتكون الإمارات أول دولة عربية يستثنى مواطنوها من هذا الإجراء لدخول الدولة العبرية.

وجاء ذلك خلال زيارة لأول وفد إماراتي رسمي إلى تل أبيب، بعد نحو اسبوع من توقيع اتفاق إقامة العلاقات في البيت الأبيض برعاية وحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

© 2020 AFP