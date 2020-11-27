الجيش الاسترالي يطرد 13 جنديا بعد تقرير عن جرائم حرب في أفغانستان

ميك تاسيكاس تصوير مشترك/اف ب

قائد الجيش الاسترالي الجنرال أنغوس كامبل في كانبيرا في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2020

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سيدني (أ ف ب)

أعلن الجيش الاسترالي الجمعة أنه طرد 13 جنديا على أثر تقرير عن ممارسات قاموا بها في أفغانستان يمكن أن تشكل جرائم حرب.

وقال قائد الجيش ريك بور إن الإدارة أخطرت الجنود بفصلهم الذي سيتم خلال أسبوعين ما لم ينجحوا في تغيير القرار عبر استئنافه.

وكشف تحقيق جرى لسنوات حول سلوك الجيش الأسترالي في أفغانستان أن وحدات النخبة في القوات الخاصة "قتلت بشكل غير قانوني" 39 مدنيا وسجينا أفغانيا على الأقل، ولا سيما في عمليات إعدام تعسفية كانت من شعائر تدريب المجندين الجدد.

دعا التقرير إلى إحالة 19 شخصا على الشرطة الفدرالية الأسترالية ودفع تعويضات لأسر الضحايا. كما دعا إلى إجراء سلسلة من الإصلاحات داخل الجيش.

وأكد بور حق الجنود المعنيين في محاكمة عادلة. وقال "نحن جميعا مصممون على تعلم الدروس من التحقيق وجعل الجيش يخرج أقوى وأكثر كفاءة وفعالية".

وأضاف أنه "ستتم دراسة كل حالة ووضع كل جندي على حدة".

وبعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001، أرسلت استراليا أكثر من 26 ألف جندي إلى أفغانستان للقتال إلى جانب القوات الأميركية وقوات التحالف ضد طالبان والقاعدة وجماعات إسلامية أخرى.

وغادرت القوات الأسترالية المقاتلة أفغانستان في 2013.

لكن منذ ذلك الحين كشفت سلسلة من الروايات حول سلوك وحدات النخبة من القوات الخاصة.

© 2020 AFP