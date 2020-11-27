ترامب يقول إنه سيغادر البيت الأبيض إذا تم تأكيد فوز بايدن

ماندل نغان اف ب/ارشيف

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واشنطن (أ ف ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أنه سيغادر البيت الأبيض إذا تم تأكيد فوز جو بايدن رسميا في الانتخابات الأميركية، لكنه كرر أنه قد لا يقر بالهزيمة.

وعندما سئل عمّا إذا كان سيغادر البيت الأبيض في حال أكد المجمع الانتخابي فوز بايدن، قال ترامب "بالتأكيد سأفعل. وأنتم تعرفون ذلك".

لكنه تابع "إذا ما فعلوا ذلك، يكونون قد ارتكبوا خطأ"، مضيفا "سيكون من الصعب جدا الإقرار بالهزيمة".

وقال ترامب تعليقا على نتيجة الانتخابات، إنها "كانت عملية تزوير هائلة" من دون تقديم اي دليل مجددا.

ووصف البنية التحتية لنظام التصويت الاميركي بأنها شبيهة "بدولة من العالم الثالث".

وحذر الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الأربعاء بأنّ الاميركيين "لن يسمحوا" بعدم احترام نتيجة الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 3 تشرين الثاني/نوفمبر.

© 2020 AFP