جائزة البحرين الكبرى: هاميلتون الأسرع في التجارب الحرة الأولى

جوزيبي كاكاتشي تصوير مشترك/ا ف ب

سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم في لقطة خلال التجارب الحرة لجائزة البحرين الكبرى في الفورمولا واحد، الصخير في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2020

إعلان اقرأ المزيد

المنامة (أ ف ب)

واصل سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون تسيّده كل شيء لهذا الموسم حتى بعد حسمه اللقب العالمي السابع ومعادلته الرقم القياسي المسجل باسم الألماني ميكايل شوماخر، وذلك بانهاء جولة التجارب الحرة الأولى لجائزة البحرين الكبرى في المركز الأول الجمعة على حلبة صخير.

وتعهد هاميلتون في منتصف الشهر الحالي بعد تتويجه باللقب بفوزه بسباق الجولة الماضية في تركيا، بأنه سيسعى جاهدا للفوز بالسباقات الثلاثة المتبقية من الموسم بدءا من سباق نهاية الأسبوع الحالي الذي تستضيفه حلبة صخير، على غرار السباق المقبل المقرر الأحد المقبل، وصولا الى السباق السابع عشر الختامي المقرر في أبو ظبي في 13 كانون الأول/ديسمبر.

وأظهر البريطاني جديته منذ الجولة الحرة الأولى التي تقدم خلالها على زميله الفنلندي فالتيري بوتاس بعد أن دار على الحلبة لأربعين لفة، أقل بلفة واحدة من الأخير.

وجاء المكسيكي سيرخيو بيريس ثالثا على متن ريسينغ بوينت-مرسيدس، متقدما على الإسباني كارلوس ساينس (ماكلارين-رينو) والفرنسي بيار غاسلي (ألفا تاوري-رينو) والهولندي ماكس فيرشتابن (ريد بول) الذي ما زال يملك فرصة إزاحة بوتاس عن الوصافة بما أنه يتخلف عن الفنلندي بفارق 27 نقطة.

وعانى ثنائي فيراري في هذه الحصة بعدما حل شارل لوكلير من موناكو في المركز الحادي عشر مباشرة أمام زميله الألماني سيباستيان فيتل.

وكالعادة، هذه الحصة من التجارب تُقام في وقت مختلف عن وقت الحصة التأهيلية والسباق، وبالتالي لا تستفيد الفرق منها في عملية ضبط السيارة وإيجاد التوازن المثالي، لكن السائقين قاموا بالكثير من اللفات من أجل اختبار نوع جديد من الإطارات ستستخدمه بيريلي الموسم المقبل.

وشهدت حصة التجارب الحرة الأولى مشاركة السائق الإسرائيلي روي نيساني مع فريق وليامس بدلا من البريطاني جورج راسل، والبولندي روبرت كوبيتسا مع ألفا روميو بدلا من الفنلندي كيمي رايكونن.

- ترتيب التجارب الحرة الأولى:

1- لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:29.033 (40 عدد اللفات)

2- فالتيري بوتاس (فنلندا/مرسيدس) 1:29.482 (41)

3- سيرخيو بيريس (المكسيك/رايسينغ بوينت-مرسيدس) 1:30.000 (31)

4- كارلوس ساينس (اسبانيا/ماكلارين-رينو) 1:30.018 (31)

5- بيار غاسلي (فرنسا/ألفاتاوري-هوندا) 1:30.049 (34)

© 2020 AFP