دوري أبطال آسيا: بكين غوان الصيني إلى دور الـ16

- ا ف ب

ضمن بكين غوان تأهله الى دور الـ16 من مسابقة دوري ابطال اسيا المقامة ادوارها الاخيرة في الدوحة في فقاعة صحية

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الدوحة (أ ف ب)

ضمن بكين غوان الصيني بلوغ دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد فوزه على ملبورن فيكتوري الأسترالي 2-صفر الجمعة على ستاد جاسم بن حمد في الدوحة، حيث تقام مباريات منطقة الشرق المؤجلة في فقاعة صحية بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

ورفع بكين رصيده الى 12 نقطة كاملة من 4 مباريات في المجموعة الخامسة، بفارق 6 نقاط عن سيول الكوري الجنوبي الذي خسر في الدقائق الاخيرة أمام تشيانغراي يونايتد التايلندي 1-2.

في المباراة الاولى، سجل الاسباني جوناثان فييرا (9) وجانغ يونينغ بتمريرة من فييرا (35) هدفي الفوز لبكين الذي يشرف عليه المدرب الفرنسي برونو جينيزيو.

قال جينيزيو بعد الفوز "لعب الفريق بشكل جيدا جدا بشكل عام. سيطرنا وسجلنا هدفين في الشوط الاول".

وفي الثانية، انعش تشيانغراي آماله بالتأهل محققا فوزه الاول بعد ثلاث خسارات ورافعا رصيده إلى 3 نقاط بالتساوي مع ملبورن فيكتوري.

سجل للفائز البرازيلي أوسيمار بيل (40 و89)، في حين أحرز بارك تشو-يونغ (59) هدف سيول.

وتقام الجولة الخامسة الاثنين، حيث يلتقي بكين مع سيول، وتشيانغراي يونايتد مع ملبورن فيكتوري.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ16 الذي تقام مبارياته يومي 6 و7 كانون الأول/ديسمبر.

وفي المجموعة السادسة، انتزع أف سي طوكيو الياباني الوصافة من شنغهاي شينخوا الصيني بفوزه عليه 2-1 على استاد المدينة التعليمية التي ستستضيف ايضا مباريات مونديال 2022.

سجل للفائز البرازيلي لياندرو (61) وشوتو آبي (82)، في حين أحرز الكولومبي جيوفاني مورينو (86) هدف شنغهاي شينخوا.

ورفع أف سي طوكيو رصيده الى7 نقاط مقابل 6 لشنغهاي، فيما عزز أولسان هيونداي الكوري الجنوبي صدارته الى عشر نقاط بفوزه على بيرث غلوري الأسترالي متذيل الترتيب بأربع خسارات، وذلك بهدفين متأخرين 2-صفر سجلهما كيم إين-سونغ (87) والبرازيلي جونيور نيغراو (89).

واللافت ان اولسان فاز على بيرث 2-1 قبل ثلاثة ايام وبهدفين متأخرين حملا توقيع إين-سونغ (89) ونيغراو (90+3).

اشاد مدرب اولسان كيم دو-هون بلاعبيه برغم اقراره ان المباراة كادت تذهب في الاتجاه المعاكس، قائلا "لعب الفريقان جيدا حتى النهاية، ويجب ان اصفق ايضا للاعبي بيرث غلوري" الذي يشارك للمرة الاولى في المسابقة.

وتقام الجولة الخامسة الاثنين، حيث يلتقي طوكيو مع أولسان هيونداي، وشنغهاي شينخوا مع بيرث غلوري.

© 2020 AFP