دوري أبطال إفريقيا: الأهلي يسقط غريمه الزمالك 2-1 ويحصد لقبه التاسع

خالد دسوقي ا ف ب

لاعبو الاهلي يحتفلون بالهدف الاول في مرمى الزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا لكرة القدم 2020

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القاهرة (أ ف ب)

أسقط الأهلي المصري مواطنه وغريمه الزمالك 2-1 محرزا لقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للمرة التاسعة في تاريخه ومعززا رقمه القياسي، الجمعة على استاد القاهرة الدولي وراء أبواب موصدة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

بكر الاهلي بافتتاح التسجيل عبر عمرو السولية برأسية اثر ركنية (5)، ثم عادل محمود عبد الرازق "شيكابالا" اثر مجهود فردي وتسديدة رائعة (31)، فيما خطف محمد مجدي "أفشة" هدف الفوز في الدقائق القاتلة (86).

وبتتويجه، سيمثل الاهلي قارة إفريقيا في كأس العالم للاندية المقررة في الدوحة بين 1 و11 شباط/فبراير المقبل.

وبكّر الأهلي في افتتاح التسجيل من ركلة ركنية إلى يسار محمد أبو جبل، لعبها التونسي علي معلول تابعها عمرو السولية برأسية من مسافة قريبة في الشباك (5).

وبعد ربع ساعة على البداية، بدأ الزمالك في الضغط على منطقة الفريق الاحمر من خلال محمود عبد الرازق "شيكابالا" والمغربي اشرف بن شرقي ومصطفى محمد.

وكان لابناء القلعة البيضاء ما ارادوا، عندما اخذ القائد شيكابالا (34 عاما) الامور على عاتقه، فانطلق على الرواق الايمن مراوغا معلول والنيجيري جونيور أجايي والسولية، قبل أن يطلق تسديدة رائعة بيسراه انفجرت في المقص الايمن لمرمى الدولي محمد الشناوي الذي وقف يراقبها داخل الشباك (31).

مطلع الشوط الثاني، كاد الزمالك يتقدم للمرة الاولى، لكن تسديدة قوية لمصطفى محمد المكشوف أمام المرمى صدها الحارس الشناوي (50)، رد عليها حسين الشحات بواحدة أخطر ارتدت من القائم الذي انقذ الزمالك من هدف ثان (55).

تدخل القائم مرة جديدة، لكن هذه المرة من جهة الاهلي، اثر تسديدة صاروخية من خارج المنطقة لأحمد سيد "زيزو" المتألق راهنا مع الزمالك (65).

وقبل عشر دقائق من نهاية الوقت الاصلي، مرت تسديدة قوية لمحمد مجدي "أفشة" على بعد سنتيمترات من القائم الايمن لأبو جبل (80).

وبينما كانت المباراة تتجه نحو التمديد، هيأ "أفشة" (24 عاما)، لاعب انبي وبيراميدز السابق، الكرة لنفسه خارج المنطقة أطلقها صاروخية "على الطاير" انفجرت في مرمى الزمالك هدفا ثانيا رائعا (86) أهدى به فريقه اللقب القاري الغالي.

© 2020 AFP