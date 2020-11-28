الاسترالية ماكيون تحطم رقم سباق 200 م ظهرا في حوض صغير

إيد جونز ا ف ب/ارشيف

ماكيون في بطولة العالم الاخيرة في كوريا الجنوبية في تموز/يوليو 2019

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سيدني (أ ف ب)

حطّمت السباحة الاسترالية كايلي ماكيون الرقم القياسي العالمي لسباق 200 م ظهرا في حوض صغير، بزمن 1:58.94 دقيقة في البطولة الوطنية، بحسب ما أعلن الاتحاد الاسترالي السبت.

وتفوّقت السباحة الشابة البالغة 19 عاما على رقم المجرية كاتينكا هوسو (1:59.23 دقيقة)، المسجل منذ العام 2014.

قالت ماكيون السعيدة بتحطيم الرقم "لا تسنح الفرصة لنا دوما بخوض الحوض الصغير، لذا كنت تواقة لمعرفة نتيجتي بعد تدريب قاس هذه السنة".

تابع "توجّهت نحو زملائي ومدرّبي وقالوا لي +لقد حطّمت الرقم القياسي العالمي+، فأجبت +ماذا؟+، لم اصدق ذلك سوى بعد بضع دقائق".

وتقام بطولة استراليا هذه السنة بنظام افتراضي غريب بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، مع مشاركين يسبحون في الوقت عينه في سيدني، ملبورن، بريزبين، بيرث وهوبارت.

وانطلقت السباقات يوم الخميس، فيما حققت ماكيون رقمها القياسي مساء الجمعة.

وتُعدّ ماكيون من المواهب الواعدة في الفريق الاولمبي الاسترالي الذي سيشارك في العاب طوكيو 2020، علما بانها أحرزت فضية سباق 200 م ظهرا في بطولة العالم في حوض كبير العام الماضي في كوريا الدنوبية.

© 2020 AFP