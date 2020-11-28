بطولة إنكلترا: برايتون المتواضع ينتزع التعادل من ليفربول في الوقت القاتل

مايك هويت تصوير مشترك/ا ف ب

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لندن (أ ف ب)

أهدر برايتون المتواضع ركلة جزاء مبكرة وسجل أخرى في الوقت البدل عن ضائع لينتزع نقطة ثمينة من ضيفه ليفربول حامل اللقب (1-1) ويحرمه من الابتعاد موقتا في صدارة الدوري الانكليزي لكرة القدم السبت في افتتاح المرحلة العاشرة.

فبعد اهدار الفرنسي نيل موباي ركلة جزاء بعد ثلث ساعة على البداية لصاحب المركز السادس عشر في الترتيب، وتسجيل البرتغالي ديوغو جوتا هدف السبق للفريق الاحمر (60)، حصل برايتون على ركلة ثانية ترجمها قاتلة الالماني باسكال غروس (90+3).

وصحيح ان ليفربول انفرد موقتا بالصدارة مع 21 نقطة، إلا ان توتنهام (20) سيكون قادرا على انتزاعها منه بحال فوزه الاحد على مضيفه وجاره تشلسي الذي يملك 18 نقطة وينافس ايضا على الصدارة.

وجاءت المباراة في توقيت صعب لليفربول المنقوص عدديا، بعد سقوطه على ملعبه في "أنفيلد" أمام اتالانتا الايطالي (صفر-2) في دوري أبطال اوروبا، ليتأجل تأهله الى ثمن النهائي.

ورفع المدرب الألماني يورغن كلوب الصوت ضد مباريات الظهيرة، لاسيما للفرق التي تنافس اوروبيًا منتصف الاسبوع حيث اعتبر قبل لقاء اتالانتا أن فرق الدوري الممتاز قد لا تتمكن قريباً من تأمين 11 لاعباً جاهزاً، ما لم يتم إجراء تغييرات هيكلية لحماية راحة الأندية المنهكة بسبب روزنامة المباريات المزدحمة.

وافتقد بطل اوروبا عام 2019 للعديد من لاعبيه ابرزهم المدافع الهولندي فرجيل فان دايك وجو غوميز الغائبين لنهاية الموسم، اضافة الى جوردان هندرسون، الاسباني تياغو الكانتارا، الغيني نابي كيتا وترنت الكسندر ارنولد.

وشارك في مركز قلب الدفاع، لاعب الوسط البرازيلي فابينيو والشاب ناثانيال فيليبس، فيما نزل لاعب الوسط الياباني تاكومي مينامينو أساسيا وجلس المهاجم السنغالي ساديو مانيه على مقاعد البدلاء.

كما لعب المهاجم المصري محمد صلاح بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد، بعد أن غاب عن المرحلة السابقة التي فاز بها بثلاثية نظيفة على ليستر، وبدأ اساسيًا امام اتالانتا.

سيطر ليفربول على مطلع المباراة، لكن اول فرصة خطيرة كانت لبرايتون. لعب الفرنسي نيل موباي تمريرة جميلة في العمق للايرلندي الشاب آرون كونولي، سددها منفردا من مسافة متوسطة خارج خشبات الحارس البرازيلي أليسون بيكر (10).

حصل بعدها كونولي على ركلة جزاء بعد خطأ من الويلزي الشاب نيكو وليامز، أهدرها موباي ارضية خارج اطار المرمى برغم ارتماء أليسون إلى الزاوية المعاكسة (20). والاسوأ من ذلك ان موباي خرج مصابا بعد ثوان من اهداره ركلة الجزاء.

والغى الحكم هدفا لصلاح المنفرد، بعد تدخل من حكم الفيديو المساعد الذي ضبطه متسللا بفارق ميليمترات (34).

في الثاني، هيأ جوتا الكرة لنفسه بعد استلامها من صلاح على باب المنطقة فتلاعب بالدفاع واطلقها زاحفة مخادعة في شباك الحارس الاسترالي ماتيو راين مفتتحا التسجيل (60).

وسجل لاعب الوسط جوتا، القادم من ولفرهامبتون، ثامن أهدافه في آخر ثماني مباريات في مختلف المسابقات.

وبعد دخوله بدلا من صلاح، الغى حكم الفيديو المساعد هدفا سجله السنغالي مانيه (84).

وللمرة الثالثة تدخل حكم الفيديو المساعد، وضد ليفربول، بعد ما ركل الاسكتلندي اندرو روبرتسون قدم داني ولبيك، ليحتسب ركلة جزاء سجلها الالماني باسكال غروس (90+3).

© 2020 AFP