دوري أبطال آسيا: غوانغجو إيفرغراند يعزز آماله بالتأهل إلى دور الـ16

كريم جعفر ا ف ب

لاعبو غوانغجو ايفرغراند يحتفلون بعد التسجيل في مرمى فيسيل كوبي في دوري ابطال اسيا في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2020

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الدوحة (أ ف ب)

فكّ غوانغجو إيفرغراند نحسه بعد سبع مباريات دون فوز في دوري أبطال آسيا في كرة القدم، بفوزه على فيسيل كوبي الياباني 2-صفر السبت على استاد الجنوب في الدوحة، حيث تقام مباريات منطقة الشرق في فقاعة صحية، معززا آماله بالتأهل إلى دور الـ16.

وحسم غوانغجو المواجهة في الشوط الاول بهدفين من البرازيلي أندرسون تاليسكا (17 من ركلة جزاء) والبرازيلي الاصل إلكيسون (38)، ليثأر الفريق الصيني من خسارته امام فريق الاسباني أندريس إينيستا قبل ثلاثة أيام (1-3).

وفي مجموعة سابعة منقوصة بسبب انسحاب جوهور دار التعظيم الماليزي، رفع غوانغجو رصيده الى 4 نقاط من 3 مباريات، مقابل 6 لفيسيل كوبي الذي كان قد ضمن تأهله الى دور الـ16. ويحتل سوون سامسونغ بلووينغز الكوري الجنوبي المركز الاخير بنقطة.

وتبقى لغوانغجو، حامل لقب 2013 و2015 والذي يشرف عليه الايطالي فابيو كانافارو، مباراة اخيرة الثلاثاء ضد سوون.

وتنفس كانافارو، بطل العالم 2006، الصعداء بعد المباراة "بدأنا جيدا في الشوط الاول. سجل أندرسون تاليسكا والجميع كان سعيدا".

تابع "لست سعيدا من ادائنا في الشوط الثاني، لاننا سيطرنا ولم نسجل، ونتيجة 2-صفر تكون خطيرة في بعض الاحيان".

واستعاد شنغهاي اس آي بي جي الصيني توازنه بفوزه على يوكوهاما مارينوس الياباني 2-1، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثامنة.

ولحق شنغهاي بيوكوهاما مارينوس الياباني في الصدارة بتسع نقاط، مقابل 4 لتشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي.

وسجل كاي هويكانغ (14) والبرازيلي ريكاردو لوبيس (55) هدفي شنغهاي، وآدو اونايوو (21) هدف يوكوهاما مارينوس.

وعادت منافسات الشرق بعد توقف دام نحو تسعة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، اثر توقف المجموعات الاربع في آذار/مارس الماضي.

وتجتمع اندية الشرق في فقاعة الدوحة الصحية، لاكمال دور المجموعات ثم مراحل اقصائية من دور واحد، لتحديد البطل الذي سيواجه بيرسيبوليس الإيراني بطل الغرب في 19 كانون الاول/ديسمبر، في مباراة واحدة عوضا عن ذهاب واياب كما جرت العادة، في الدوحة أيضا على استاد الجنوب.

وتقام مباريات دور الـ16 يومي 6 و7 كانون الأول/ديسمبر، ومباراتا الدور ربع النهائي يوم 10 كانون الأول/ديسمبر، ومباراة قبل النهائي يوم 13 من ذات الشهر.

وكانت الدوحة التي تستعد لاستقبال مونديال 2022 للمرة الاولى في الشرق الأوسط، استضافت المباريات المتبقية من منافسات الغرب، فبلغ بيرسيبوليس النهائي على حساب النصر السعودي بركلات الترجيح وراء أبواب موصدة أيضا.

ويشارك 15 فريقاً من خمس دول في منافسات الشرق هي الصين وكوريا الجنوبية وأستراليا واليابان وتايلاند.

© 2020 AFP