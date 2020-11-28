دوري أبطال إفريقيا: موسيماني "حضرت لاحراز اللقب"

خالد دسوقي ا ف ب

احتفل موسيماني بلقبه القاري الثاني في دوري الابطال هذه المرة مع الاهلي المصري

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القاهرة (أ ف ب)

اعتبر المدرب الجنوب افريقي بيتسو موسيماني مدرب النادي الاهلي بعد قيادته بطل مصر الى احراز لقب دوري ابطال افريقيا لكرة القدم الجمعة على حساب مواطنه وغريمه الزمالك 2-1، انه جاء الى النادي القاهري بهدف منحه اللقب القاري.

قال موسيماني عقب نهائي استاد القاهرة الذي اقيم دون جماهير بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد "حضرت لتدريب الاهلي من أجل دوري أبطال إفريقيا، وكان لابد ان نحترم الزمالك وديربي القاهرة الأهم فيه من يفوز".

وتقدم الاهلي باكرا عبر عمرو السولية، قبل ان يرد محمود عبد الرازق شيكابالا بهدف مميز. وقبل اربع دقائق على نهاية الوقت، منح محمد مجدي "أفشة" الأهلي هدف الفوز من تسديدة رائعة.

أضاف موسيماني "كل الاحترام لشيكابالا الذي سجل هدفا رائعا، وكذلك لباتشيكو (مدرب الزمالك البرتغالي جايمي) الذي لعب مباراة جيدة. كنا نلعب بروح كبيرة وفي كرة (حسين) الشحات التي اصطدمت في القائم توقف قلبي".

وهذا اللقب التاسع للاهلي ليعزز رقمه القياسي، فيما تجمد رصيد الزمالك عند خمسة القاب.

أكمل المدرب الذي نال لقبه الثاني بعد قيادة مياميلودي صنداونز على حساب الزمالك ايضا في 2016 "هدف أفشة رائع، وقلت للاعبي الأهلي بين الشوطين اننا لسنا على ما يرام اليوم وعلينا الفوز بالمباراة، لأن هذا ديربي وهذه المواجهة النهائية لدوري أبطال إفريقيا".

واصل موسيماني (56 عاما) الذي حل بدلا من السويسري رينيه فايلر مطلع الشهر الماضي "أشكر (رئيس النادي محمود) الخطيب على ثقته بي، وأنه سمح بوجود مدرب إفريقي للأهلي. أشكر اللاعبين وكل من كان حولي وساعدني لافهم الفريق والفريق يفهمني، أشكر جماهير الاهلي الذين عاملوني بطريقة جيدة واشكر زوجتي على دعمها لي".

اردف "أهدي هذه البطولة للخطيب الذي كنت أود منحه هدية عيد ميلاده واشكر رئيس صنداونز لسماحه لي بان ادرب الأهلي".

وختم موسيماني "يبدأ الموسم الجديد في نهاية هذا الأسبوع، ليس لدينا حتى وقت للاستراحة. بالطبع نستمتع باللحظة ، لكن علينا البدء في التحضير للكأس السوبر الافريقي وكأس مصر.

© 2020 AFP