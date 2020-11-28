مقتل عدد من الانفصاليين وجنود موالين للحكومة في جنوب اليمن

- ا ف ب/AFP

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دبي (أ ف ب)

قتل ثمانية من أفراد قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بينهم قياديان وخمسة عناصر من القوات الموالية للحكومة في تبادل للقصف المدفعي مساء الجمعة في جنوب اليمن حيث يتصاعد الصراع، حسبما أعلنت مصادر من الجانبين لوكالة فرانس برس السبت.

وتتنازع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي والجيش الموالي للحكومة السيطرة على جنوب اليمن مع الجيش الموالي للحكومة حيث يتحالف هذان التشكيلان من حيث المبدأ في مواجهة المتمردين الحوثيين في الشمال في الحرب التي تدمر منذ 2014 هذا البلد الفقير الواقع في شبه الجزيرة العربية.

وقالت المصادر التي تنتمي الى المجلس الانتقالي إن المجلس "خسر ثمانية عناصر بينهم ضابطان"، موضحا أن "ستة آخرين أصيبوا بجروح" في القصف الذي وقع في جبهة شقرة الساحلية في محافظة أبين، حسب مصادر عسكرية.

وعقب القصف اندلعت معارك بعد ساعات من التوقف بين الطرفين. وقال مصدر حكومي إنه سقط على أثر هذه المعارك خمسة قتلى من القوات الحكومية .

ورغم تحالفهما ضد الحوثيين، يواصل المعسكران الاشتباك في الجنوب ما يثير استياء الجار السعودي الذي يقود تحالفا عسكريا في اليمن لطرد المتمردين.

وأوضح المصدر الحكومي أن لجنة عسكرية شكلتها السعودية وتحاول احتواء التصعيد في الاسابيع الاخيرة "فشلت (في التدخل) اثناء تبادل اطلاق النار".

وينص اتفاق الرياض المبرم في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 على إنهاء هذا الصراع داخل التحالف من خلال تقاسم السلطة في الجنوب لكنه يواجه صعوبات في تطبيقه.

© 2020 AFP