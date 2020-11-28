مهاجرون مكسيكيون مرحّلون يحلمون بالتغيير في عهد بايدن

غوليرمو ارياس ا ف ب/ارشيف

متظاهر يحمل علم المكسيك اثناء احتجاج ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ولاية باها كاليفورنيا على الحدود مع الولايات المتحدة، في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2020.

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مكسيكو (أ ف ب)

بعد أن أمضى الجزء الأكبر من حياته في الولايات المتحدة، تم ترحيل ماوريسيو لوبيز إلى المكسيك، لكنّه يأمل الآن على الرغم من كل الصعوبات أن تسمح له إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن بالعودة.

ومدرس اللغة الإنكليزية البالغ 26 عاما واحد من آلاف المهاجرين المعروفين باسم "الحالمين" الذين رافقوا آباءهم إلى الولايات المتحدة وهم أطفال.

ومثل العديد من المكسيكيين الذين تم طردهم، ولا سيما في عهد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، يأمل لوبيز في أن يدفع الرئيس المنتخب باتجاه تغييرات تحمي المهاجرين غير الشرعيين.

وقال "سيكون من الجيد لنا إذا خفف قوانين الهجرة (...) إذا كانت هناك إجراءات لجوء، وإذا كان يسهل علينا الحصول على تصاريح عمل أو تأشيرات سياحية لأن العديد منا لديه عائلات هناك" في الولايات المتحدة.

تم ترحيل لوبيز إلى المكسيك من ولاية كارولاينا الشمالية في 2016 بعدما عجز عن تجديد تصريح إقامته بموجب برنامج داكا للمهاجرين غير المصرح لهم وتم جلبهم إلى الولايات المتحدة في سن الطفواة.

وقد تم ترحيله مع والدته، تاركا خلفه شقيقته. لكنه انضم إلى شقيقه الذي كان أعيد بالفعل إلى المكسيك قبل سنوات.

- يدا بايدن مقيدتان؟ -

لوبيز واحد من عدد متزايد من المرحّلين الذين يحاولون الاندماج في بلد يشعر غالبيتهم فيه انهم غرباء.

وطرد نحو 89 ألف مكسيكي من الولايات المتحدة في النصف الأول من العام الجاري، بحسب وزارة الداخلية.

كما حدثت عمليات طرد واسعة في ظل الإدارات الديموقراطية. وتم ترحيل حوالي ثلاثة ملايين مهاجر غير مصرح به من قبل الرئيس السابق باراك أوباما بين 2009 و2016، عندما كان بايدن نائبا للرئيس.

لكنّ بايدن أشار إلى قطيعة مع سياسات ترامب الذي تعهد بوقف كافة أشكال الهجرة تقريبًا وطرد أكثر من عشرة ملايين مهاجر غير مسجلين يقدر أنهم يعيشون في الولايات المتحدة.

وأثار قطب العقارات الجمهوري الغضب خلال حملته الانتخابية عام 2016 عندما وصف المهاجرين المكسيكيين بـ "المغتصبين" وتجار المخدرات، وتعهد ببناء جدار على طول الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

لكن خبراء قالوا إنّ خطط بايدن قد تتعثر بسبب مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، حسب النتيجة التي ستنبثق عن انتخابات الإعادة في ولاية جورجيا في الخامس من كانون الثاني/يناير.

وقالت ليتيسيا كالديرون الخبيرة في شؤون الهجرة في معهد مورا بالمكسيك "حتى مع أفضل إرادة للحكومة الجديدة لن يحدث تغيير وشيك".

وتابعت أنّه لا ينبغي النظر إلى فوز الديموقراطي على أنه "دعوة إلى الهجرة" لأن "الشرير يغادر والآن الأخيار" موجودون في البيت الأبيض.

وأضافت أنّ "نظام الهجرة في الولايات المتحدة ليس لديه حزب سياسي".

- "ارتياح أكبر" -

أحد المجالات التي تتوقع كالديرون أن يتخذ بايدن اجراءات فيها هو محاولة معالجة حقوق "الحالمين" في البقاء والعمل في الولايات المتحدة.

وكان بايدن انتقد بشدة اجراءات ترامب ضد "الحالمين".

وقالت كالديرون "من المحتمل أن يتعاملوا مع المسألة في الأيام المائة الأولى من تشكيل الحكومة، لكن يجب أن تمر عبر مجلس الشيوخ"، حيث من المحتمل أن تواجه مقاومة.

وحتى لو فات الأوان بالنسبة له شخصيا، يأمل لوبيز في أن يستفيد الشباب المهاجرون الآخرون في ظل الإدارة الجديدة. وقال إن "الحالمين يشعرون بارتياح أكبر مع بايدن. هناك أمل في أن يكون لديهم طريق للحصول على الجنسية أو الإقامة".

يعيش حوالي 12 مليون شخص ولدوا في المكسيك في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى 26 مليونا آخرين لديهم أحد الوالدين أو الأجداد على الأقل مولودين على الأراضي المكسيكية.

يقول بن مورينو وهو أب لطفلين تم ترحيله من الولايات المتحدة مرتين، آخرهما في 2014 أثناء رئاسة أوباما، بتفاؤل حذر إن الأمور ستتحسن.

وأضاف الرجل البالغ من العمر 54 عاما ويدير شركة إنشاءات في ولاية إنديانا "بصراحة لا أعتقد أن بايدن سيوقف عمليات الترحيل".

وتابع "لكن ما آمله هو أن تكون هذه الإدارة عادلة بشأن من سترحل وكيف تفعل ذلك".

© 2020 AFP