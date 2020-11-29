بطولة فرنسا: ليون يواصل عروضه القوية ويفك عقدته أمام رينس

جان-فيليب كسيازيك ا ف ب

لاعبو ليون يحتفلون بهدف زميلهم الكاميروني تومو إيكامبي ضد رينس في الدوري الفرنسي لكرة القدم، ديسين-شاربيو قرب ليون في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2020

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باريس (أ ف ب)

واصل ليون عروضه القوية وحقق فوزه الثالث تواليا مع المحافظة على سجله الخالي من الهزائم للمباراة التاسعة تواليا، وذلك بعدما فك عقدته أمام ضيفه رينس بالفوز عليه 3-صفر الأحد في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

واستفاد ليون على أكمل وجه من النقص العددي منذ الدقيقة 33 بطرد لاعب الوسط موريتو كاساما من غينيا بيساو، لكي يثأر من رينس الذي فاز في اثنتين وتعادل في أخريين من مبارياته الأربع الأخيرة مع منافسه.

ويدين ليون الذي لم يذق طعم الهزيمة منذ خسارته الوحيدة على يد مونبلييه (1-2) في 15 أيلول/سبتمبر، بفوزه السادس الى الكاميروني كارل توكو إيكامبي والبرازيلي برونو غيمارياش وموسى دمبيلي الذين سجلوا الأهداف الثلاثة.

وافتتح إيكامبي التسجيل في الدقيقة 22 بتمريرة من الهولندي ممفيس ديباي، ثم انتظر ليون حتى الشوط الثاني ليعزز النتيجة عبر غيمارايش إثر هجمة مرتدة وتمريرة من إيكامبي، فسدد البرازيلي الكرة من بعيد لترتد من الدفاع وتخدع الحارس (49).

ووجه دمبيلي الضربة القاضية للضيوف بإضافة الهدف الثالث بطريقة رائعة بعد أن "غمز" الكرة فوق الحارس بعد تمريرة أخرى من إيكامبي الذي كان نجم المباراة بامتياز (66).

ورفع ليون رصيده الى 23 نقطة في المركز الثاني موقتا بفارق نقطة عن باريس سان جرمان حامل اللقب والمتصدر الذي تعادل السبت مع بوردو 2-2، متقدما على ليل (22) الذي يحل لاحقا ضيفا على سانت إتيان.

في المقابل، تجمد رصيد رينس عند 9 نقاط في المركز السابع عشر موقتا بعد تلقيه هزيمته السابعة هذا الموسم.

© 2020 AFP