الرئيس تبون يعود الى الجزائر "في الأيام القادمة" (الرئاسة)

رياض قرمدي ا ف ب/ارشيف

صورة من الأرشيف للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتاريخ 21 كانون الثاني/يناير 2020

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الجزائر (أ ف ب)

اعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مساء الاثنين أنه سيعود الى بلاده "في الايام القادمة" بعدما نقل الى مستشفى في المانيا قبل شهر لتلقي العلاج من كوفيد-19، وفق بيان للرئاسة.

واورد البيان "امتثالا لتوصيات الفريق الطبي، يواصل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ما تبقى من فترة النقاهة بعد مغادرته المستشفى المتخصص بألمانيا".

واضاف "يطمئن السيد الرئيس الشعب الجزائري بأنه يتماثل للشفاء، وسيعود إلى أرض الوطن في الأيام القادمة" من دون تحديد اي موعد.

ونقل تبون (75 عاما) الى مستشفى متخصص في ألمانيا بعدما اصيب بفيروس كورونا المستجد.

وهذه المعلومات الصحية عنه هي الأولى التي تدلي بها الرئاسة الجزائرية منذ 15 تشرين الثاني/نوفمبر.

وازدادت الشائعات والتساؤلات في الجزائر بسبب ندرة المعلومات عن الوضع الصحي للرئيس وغيابه الطويل في الخارج.

© 2020 AFP