دوري أبطال آسيا: أولسان هيونداي الكوري الجنوبي إلى دور الـ16

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لاعبو أولسان هيونداي يحتفلون بعد التسجيل في مرمى أف سي طوكيو في دوري ابطال اسيا

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الدوحة (أ ف ب)

ضمن أولسان هيونداي الكوري الجنوبي تأهله إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بفوزه المتأخر الاثنين على أف سي طوكيو الياباني 2-1، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات على استاد المدينة التعليمية في الدوحة، حيث تقام مباريات منطقة الشرق في فقاعة صحية.

وابتعد أولسان في صدارة المجموعة السادسة برصيد 13 نقطة من خمس مباريات ضامنا صدارتها، مقابل 7 نقاط لطوكيو، و6 من أربع مباريات لشنغهاي شينخوا الصيني الذي يلتقي في وقت لاحق بيرث غلوري متذيل الترتيب.

سجل للفائز يون بيت-غارام من ضربة حرة جميلة (44) وبعد مجهود فردي (85)، وللخاسر كنسوكي ناغاي بتسديدة ارضية من حافة المنطقة (1).

وتقام الجولة السادسة الأخيرة الخميس، حيث يلتقي شنغهاي شينخوا مع أولسان هيونداي، وبيرث غلوري مع طوكيو.

وفي المجموعة الخامسة، ضمن بكين غوان الصيني الصدارة بفوزه على مطارده أف سي سيول الكوري الجنوبي 3-1، على استاد جاسم بن حمد في الدوحة.

وتابع بكين تحليقه في الصدارة مع 15 نقطة كاملة، مقابل 6 لسيول الذي بات مهددا من الفائز بين ملبورن فيكتوري الاسترالي وتشيانغراي يونايتد التايلاندي اللذين يلتقيان لاحقا.

سجل للفائز الاسباني جوناثان فييرا من ضربة حرة (23) والبرازيلي ريناتو اوغوستو بكرة أكروباتية جميلة من داخل المنطقة (43) وزهانغ يونينغ من مرتدة متلاعبا بالحارس (90+3)، في حين أحرز يون جو-تاي منفردا (89) هدف سيول.

وتقام الجولة السادسة الأخيرة الخميس، حيث يلتقي بكين مع تشيانغراي يونايتد، وملبورن فيكتوري مع سيول.

وعادت منافسات الشرق بعد توقف دام نحو تسعة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، اثر توقف المجموعات الاربع في آذار/مارس الماضي.

وتجتمع اندية الشرق في فقاعة الدوحة الصحية، لاكمال دور المجموعات ثم مراحل اقصائية من دور واحد، لتحديد البطل الذي سيواجه بيرسيبوليس الإيراني بطل الغرب في 19 كانون الاول/ديسمبر، في مباراة واحدة عوضا عن ذهاب واياب كما جرت العادة، في الدوحة أيضا على استاد الجنوب.

وتقام مباريات دور الـ16 يومي 6 و7 كانون الأول/ديسمبر، ومباراتا الدور ربع النهائي يوم 10 كانون الأول/ديسمبر، ومباراة قبل النهائي يوم 13 من ذات الشهر.

وكانت الدوحة التي تستعد لاستقبال مونديال 2022 للمرة الاولى في الشرق الأوسط، استضافت المباريات المتبقية من منافسات الغرب، فبلغ بيرسيبوليس النهائي على حساب النصر السعودي بركلات الترجيح وراء أبواب موصدة أيضا.

ويشارك 15 فريقاً من خمس دول في منافسات الشرق هي الصين وكوريا الجنوبية وأستراليا واليابان وتايلاند.

© 2020 AFP