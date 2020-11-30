وصول أول الطلاب الأجانب الى استراليا منذ إغلاق الحدود بسبب كورونا

طلاب أجانب اثناء عودتهم من الخارج في مطار داروين في استراليا في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

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سيدني (أ ف ب)

وصل طلاب أجانب الاثنين الى استراليا للمرة الأولى منذ إغلاق حدود البلاد في آذار/مارس بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وهبطت طائرة استأجرتها جامعة تشارلز داروين الاثنين في مطار داروين في شمال البلاد وكانت تقل 63 طالبا أجنبيا.

هذا برنامج تجريبي يهدف الى إنعاش قطاع التعليم العالي الذي كلف الاقتصاد الاسترالي حوالى 23 مليار يورو السنة الماضية.

هؤلاء الطلاب الذين يتحدرون من الصين القارية وهونغ كونغ واليابان وفيتنام واندونيسيا التقوا في سنغافورة واستقلوا الطائرة الى داروين.

وسيخضعون حاليا لحجر صحي لمدة 14 يوما في مركز حكومي.

وفي بيان شددت جامعة تشارلز داروين على أن "هذه خطوة أولى مهمة نحو انتعاش قطاع التعليم الدولي في أستراليا".

يشكل التعليم رابع قطاع "تصدير" استرالي بعد المعادن والفحم والغاز الطبيعي.

العام الماضي، تسجل أكثر من 500 ألف طالب أجنبي في جامعات البلاد العديدة.

وقالت جماعة الضغط "جامعات أستراليا" في حزيران/يونيو إن إغلاق الحدود قد يكلفها أكثر من تسعة مليارات يورو.

تم استبعاد الجامعات الحكومية من إعانات الأجور المدفوعة للشركات التي تواجه صعوبات وأجبرت على إلغاء آلاف الوظائف.

وتم رفض مبادرات مماثلة من جامعتي كانبيرا وأديلايد ، مع حجز الحكومة أماكن في مراكز الحجر الصحي للأستراليين الذين علقوا في الخارج.

بسبب الإجراءات التي تم وضعها للحد من عدد الأستراليين العائدين إلى بلادهم ، لا يزال أكثر من 35 ألف مواطن أسترالي عالقين في الخارج، على الرغم من وعود الحكومة بإعادتهم إلى وطنهم بحلول عيد الميلاد.

كما يظل العديد من الطلاب الدوليين عالقين في أستراليا ويعتمد بعضهم على الجمعيات الخيرية للحصول على الطعام.

© 2020 AFP