السلطات المصرية تعتقل مصوّراً التقط صوراً "غير لائقة" لراقصة في الأهرامات

خالد الدسوقي ا ف ب/ارشيف

سيارة شرطة مصرية تقوم بدورية أمنية قرب اهرامات الجيزة في جنوب غرب القاهرة في 25 آذار/مارس 2020

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القاهرة (أ ف ب)

اعتقلت السلطات المصرية الإثنين مصوّراً لالتقاطه صوراً لراقصة ترتدي زيّاً فرعونياً "غير لائق" خلال جلسة تصوير جرت الأسبوع الماضي عند سفح أهرامات سقارة شرقي القاهرة، بحسب ما أفاد مصدر أمني.

وقال المصدر "ألقي القبض على مصوّر جلسة التصوير الخاصة بالراقصة سلمى الشيمي، بالمنطقة الأثرية" وقد "أحيل إلى النيابة العامة".

والشيمي التي تقدّم نفسها لمتابعيها على تطبيق إنستغرام على أنّها عارضة أزياء، نشرت في نهاية الأسبوع الماضي على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي سلسلة صور تظهر فيها مرتدية زيّاً فرعونياً وخلفها هرم زوسر المدرّج الذي بني قبل حوالى 4700 سنة.

وعلى الإثر انتشرت عبر وسائل الإعلام والإنترنت شائعات عن اعتقالها بسبب "إساءتها" إلى الحضارة الفرعونية بلباسها "غير اللائق" و"تصرفاتها" وانتهاكها "شروط التصوير" المفروضة من وزارة السياحة ولآثار.

وسرعان ما دار جدل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول هذه القضية بين مدافع عمّا فعلته الشيمي ومهاجم.

وقال أحد المغرّدين على تويتر "نفسي أعرف إيه الجريمة اللي سلمى الشيمي عملتها بصراحه، حتى لبسها عادي جداً".

وفي الأشهر الأخيرة صدرت في مصر أحكام بالسجن بحقّ حوالى عشر شابات "مؤثّرات" (إنفلونسرز) بسبب نشرهن عبر تطبيق "تيك توك" فيديوهات اعتبرت مسيئة أخلاقياً.

© 2020 AFP