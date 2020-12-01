اوبك تستكمل مباحثاتها وتأجيل اجتماع اوبك بلاس الى الخميس

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لندن (أ ف ب)

تستأنف الدول ال13 الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط الثلاثاء محادثاتها الرامية إلى تبني موقف مشترك بالنسبة لحصص إنتاج الذهب الأسود مستقبلا، في سوق متضررة من وباء كوفيد-19.

وقال مصدر في اوبك لفرانس برس "يُتوقع الثلاثاء مباحثات غير رسمية ولن يعقد اجتماع مع مجمل الوزراء" كما حصل الإثنين.

وكان الكارتل قرر الاثنين بعد أربع ساعات من مؤتمر عبر الفيديو تأجيل المباحثات إلى الثلاثاء، ما فسره مراقبو السوق بانه دليل على خلاف في اوبك.

وبحلول نهاية السنة مع تفشي الموجة الثانية من حالات كوفيد-19 في دول عديدة، يبدو بالنسبة لكثيرين انه من المبكر أن يطرح في السوق في كانون الثاني/يناير نحو مليوني برميل إضافي يوميا كما كان مقررا في نيسان/أبريل.

لكن ارتفاع أسعار النفط مؤخرا - بنسبة 25% منذ مطلع الشهر - بفضل اعلان شركات مثل أسترازينيكا وفايزر-بايونتيك وموديرنا عن طرح لقاح جديد ضد كوفيد-19، ساهم في رؤية بعض المشاركين الضوء في نهاية النفق وبالتالي التمسك بالجدول الزمني المعمول به.

خصوصا وأن الاقتطاعات الطوعية تمثل جهدا كبيرا لإيرادات الدول المنتجة حتى وان ساهمت في تحسين الأسعار.

واعلن أفتار ساندو المحلل لدى "فيليب فيوتشرز" انه "اذا اعتبر البعض ان السوق لا تزال ضعيفة لاغراقها بمزيد من براميل النفط يرغب البعض الآخر في زيادة الانتاج والاستفادة من ارتفاع الأسعار إلى أقصى درجة".

واستكمال المباحثات ضمن الكارتل الثلاثاء يترافق بتأجيل إلى الخميس للقسم الثاني من القمة المقرر أصلا في الأول من كانون الأول/ديسمبر ويضم ليس فقط أعضاء اوبك بل أيضا أعضاء اوبك بلاس منها روسيا.

وقالت آن لويز هيتل من "وود ماكنزي" ان التأخير "يعكس القضايا التي يجب تسويتها".

وبقيت أسعار برنت بحر الشمال وخام غرب تكساس الوسيط، مستقرة أمام هذه التقلبات التي اعتاد عليها الكارتل، وحافظت على استقرارها مع بدء جلسة التداول في أوروبا بعد تراجع بسيط الاثنين.

© 2020 AFP