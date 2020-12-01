عقوبات أميركية على شركة صينية لمساعدتها فنزويلا في فرض رقابة على الانترنت

يوري كورتيز ا ف ب/ارشيف

صحافية تتابع لقاء على الانترنت بين الرئيس الكولومبي ايفان دوكي وزعيم المعارضة الفنزويلية نيكولاس مادورو، في كراكاس في 15 شباط/فبراير 2020

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واشنطن (أ ف ب)

فرضت الولايات المتحدة الإثنين عقوبات على شركة صينية كبرى للإلكترونيات والهندسة لمساعدتها فنزويلا في كبت المعارضة على الإنترنت.

وقالت الولايات المتحدة إنها بصدد فرض قيود على التعاملات مع "شركة الصين الوطنية لاستيراد وتصدير الإلكترونيات"، وتجميد أصول أي مؤسسة تمتلك فيها الشركة المملوكة من الدولة حصة تبلغ 50 بالمئة أو أكثر.

وقالت وزارة الخزانة إن الشركة الصينية تقدّم خدماتها لشركة الاتصالات الفنزويلية المملوكة من الدولة والتي حجبت وسائل إعلام مستقلة والبث الحي لزعيم المعارضة خوان غوايدو الذي تعترف به 50 دولة على الأقل بينها الولايات المتحدة، رئيسا انتقاليا.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين "لن تتردد الولايات المتحدة في استهداف أي شخص يساهم في كبت الإرادة الديموقراطية للشعب الفنزويلي وسواه في أنحاء العالم".

واعتبرت وزارة الخزانة الأميركية أن الشركة الصينية تقدم لفنزويلا "نسخة تجارية" عن التقنية التي تستخدمها الصين للحؤول دون وصول الصينيين الى معلومات تعتبرها الحكومة حساسة. بينما على موقعها الإلكتروني، تقول الشركة إنها تبيع "حلولا تحمي أبسط الحقوق الأساسية لكل مواطن".

وللشركة، بحسب الموقع، مصالح تجارية في بوليفيا والإكوادور.

والصين داعم رئيسي وشريك تجاري لفنزويلا المنتجة للنفط. وتساعد الزعيم اليساري نيكولاس مادورو على مواجهة حملة أميركية متواصلة منذ عامين للإطاحة به، فيما اقتصاد بلاده يتداعى.

وتنظم فنزويلا الأحد انتخابات تشريعية يأمل مادورو من خلالها استعادة الأكثرية في الجمعية الوطنية، المؤسسة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة، فيما يقاطع غوايدو العملية التي يعتبرها مع العديد من المراقبين الدوليين، مزورة.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن شركة الصين الوطنية لاستيراد وتصدير الإلكترونيات "تدعم الجهود الخبيثة لنظام مادورو في قمع المعارضة السياسية وتقويض العمليات الديموقراطية منذ 2017".

وقال بومبيو في بيان "محاولات مادورو اليائسة للتلاعب بالعمليات الديمقراطية يجب ألا تترك مجالا للشك في أن أي انتخابات ينظمها النظام غير الشرعي، ومنها الانتخابات البرلمانية في السادس من كانون الأول/ديسمبر لن تكون حرة ولا نزيهة".

ونددت الحكومة الفنزويلية في بيان "بالأنشطة غير القانونية للحكومة الأميركية"، معتبرة أنها تهدف إلى "زعزعة" استقرار البلاد عشية الانتخابات البرلمانية.

وشددت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب العقوبات بحق إيران وفنزويلا مع استعدادها لنقل السلطة في 20 كانون الثاني/يناير الى الرئيس المنتخب جو بايدن.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن الشركة الصينية لديها أكثر من مئتي فرع ومكتب حول العالم. وينص قرار الاثنين على فترة سماح مدتها 45 يوما لشركاء الشركة لإغلاق عملياتهم أو التعرض لعقوبات أميركية.

وسبق أن استهدفت الشركة الصينية بعقوبات أميركية بين 2006 و2008 بموجب قانون يحظر الأنشطة التي يعتبر أنها تسهم في خرق حظر الأسلحة المفروض على سوريا وإيران.

© 2020 AFP