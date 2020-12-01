وزير العدل الأميركي لم يلاحظ مقدارا من "التزوير" من شأنه تغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية

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واشنطن (أ ف ب)

أعلن وزير العدل الاميركي بيل بار الثلاثاء أنه لم يلاحظ مقدارا من "التزوير" من شأنه الدفع نحو تغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الديموقراطي جو بايدن، وذلك خلافا لتأكيدات الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وقال بار المعروف بقربه من ترامب في مقابلة مع وكالة "اسوشيتد برس" الاميركية "حتى الآن، لم نلاحظ تزويرا الى حد من شأنه تغيير نتيجة الانتخابات".

واضاف "اطلقت مزاعم عن عمليات تزوير منهجية، مفادها أنه تمت برمجة ماكينات لتزوير نتائج الانتخابات"، لكن وزارتي الأمن الداخلي والعدل "اجرتا تحقيقا (في هذا الشأن) وحتى الآن لم نعثر على شيء يؤكد" هذه المزاعم.

وشوهد بار ظهر الثلاثاء في البيت الابيض وسرت تكهنات عديدة عن احتمال تنحيه.

ويصر ترامب على رفض الهزيمة. وفي مقابلة الاحد مع شبكة فوكس نيوز، لم يوفر وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي من انتقاداته بحجة أنهما لم يساعداه في معركته لاثبات حصول عمليات تزوير كبيرة.

وعلق بار الثلاثاء "سجل توجه متزايد لاستخدام النظام القضائي أداة لتسوية كل المشاكل، وحين يكون الناس مستائين من أمر ما، ينتظرون أن تتحرك وزارة العدل و+تحقق+".

وكان وزير العدل امتنع حتى الآن عن الادلاء بتصريحات تتنافى مع ما يقوله ترامب.

وبداية تشرين الثاني/نوفمبر، اجاز بار للمدعين الفدراليين التحقيق حول شبهات تزوير من دون انتظار مصادقة الولايات على النتائج، وهو أمر غير مألوف. لكنه دعاهم الى التدخل فقط في حال إطلاق مزاعم تتصف ب"الصدقية".

© 2020 AFP