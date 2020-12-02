البرتغالي كيروش لم يعد مدربا لمنتخب كولومبيا

اتا كيناري ا ف ب

لقطة لمدرب منتخب كولومبيا البرتغالي كارلوس كيروش الذي اقيل من منصبه بعد خسارتين ثقيلتين لفريقه في تصفيات اميركا الجنوبية المؤهلة الى مونديال قطر 2022. 28 اذار/مارس 2017

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بوغوتا (أ ف ب)

لم يعد البرتغالي كارلوس كيروش مدربا لمنتخب كولومبيا لكرة القدم كما اعلن الاتحاد المحلي للعبة الثلاثاء وذلك بعد الخسارتين الاخيرتين للمنتخب الوطني امام الاوروغواي والاكوادور في تصفيات اميركا الجنوبية المؤهل الى مونديال قطر 2022.

وكشف بيان بان الاتحاد وكيروش توصلا الى اتفاق يقضي بوقف التعاون بينهما "توصل الاتحاد الكولومبي مع المدرب كارلوس كيروش الى اتفاق لعدم مواصلته العمل مع المنتخب الكولومبي للرجال".

تابع "شرفنا العمل معه لسنتين، قدم خلالها مجهودا كبيرا وتشارك معنا معرفته وخبرته".

ودفع كيروش (67 عاما) الذي استلم منصبه في شباط/فبراير عام 2019 ثمن الخسارتين الثقيلتين امام الاوروغواي صفر-3 في عقر دار فريقه، ثم امام الاكوادور 1-6، ليحتل منتخب "كافيتيروس" المركز السابع من أصل عشرة منتخبات في ترتيب المجموعة الموحدة في أميركا الجنوبية.

وسبق لكيروش ان كان مساعدا للسير اليكس فيرغوسون في صفوف مانشستر يونايتد الانكليزي على فترتين (2002-2003 ثم 2004-2008)، كما أشرف على تدريب سبورتينغ (1993-1996) ريال مدريد الاسباني (2003-2004)، ومنتخب البرتغال (1991-1993 ثم 2008-2010)، والامارات (1997-99) وجنوب افريقيا (2000-2002) وايران (2011-2019).

ولم يكشف الاتحاد المحلي عن اسم المدرب الجديد.

© 2020 AFP