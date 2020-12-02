الدوري الاميركي للمحترفين: الفرنسي باتوم إلى لوس انجليس كليبرز

فرانك فيف ا ف ب

لاعب تشارلوت هورنتس الفرنسي نيكولا باتوم في لقطة له خلال مباراة فريقه ضد ميلووكي باكس في الدوري الاميركي للمحترفين في كرة السلة. 24 كانون الثاني/يناير 2020

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باريس (أ ف ب)

انضمّ الجناح الفرنسي نيكولا باتوم الذي حرّره فريقه السابق تشارلوت هورنتس من السنة الاخيرة في عقده، الى صفوف لوس انجليس كليبرز الذي يلعب ضمن الدوري الاميركي للمحترفين في كرة السلة، كما اعلن الاخير من دون ان يكشف عن فترة العقد او اجر اللاعب.

وبات كليبرز ثالث فريقه يدافع عنه باتوم (31 عاما) في الدوري الاميركي بعد بورتلاند ترايل بلايزرز (2008-2015) وهورنتس (2015-2020).

واكتفى باتوم بخوض 22 مباراة مع هورنتس موسم 2019-2020 وسجل معدلات متدنية في مختلف الفئات (3,6 نقطة، و4,5 متابعات، و3 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة)، بفارق شاسع عن معدلاته السابقة في صفوف بورتلاند (14,3 نقطة موسم 2012-2013).

وقرّر هورنتس الذي يملكه الاسطورة مايكل جوردان في السنوات الثلاث المقبلة، تحريره من عقده على ان يسدد له مبلغا مقداره 27 مليون دولار لموسمه الاخير.

وخاض باتوم تجربة الدوري الاميركي للمحترفين في المرة الاولى عام 2008 من خلال عملية اختيار اللاعبين الجدد الدرافت وانضم الى هيوستن روكتس ومنه مباشرة الى بورتلاند.

خاض في الدوري 789 مباراة على مدى 12 موسما وسجل معدلا مقداره 11,6 نقطة، و5,2 متابعات، و3,8 تمريرات حاسمة.

© 2020 AFP