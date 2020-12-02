السجن لثلاثة ناشطين بارزين منادين بالديموقراطية في هونغ كونغ

انتوني والاس ا ف ب

الناشطان جوشوا وونغ (وسط) وإيفان لام (يسار) يصعدان إلى آلية للشرطة في هونغ كونغ في الثاني من كانون الأول/ديسمبر 2020 للتوجه إلى المحكمة للنطق بالحكم في حقهما في إطار تظاهرة أمام مقر الشرطة في 2019

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هونغ كونغ (أ ف ب)

حكم على جوشوا وونغ (24 عاما) أحد أبرز المنادين بالديموقراطية في هونغ كونغ وناشطين اثنين بارزين آخرين بالسجن الأربعاء بسبب دورهم في تظاهرات العام الماضي.

وحكم على وونغ بالسجن 13 شهرا ونصف الشهر في حين فرضت على زميليه أنييس شو وإيفان لام عقوبة السجن عشرة أشهر وسبعة أشهر على التوالي.

وقال وونغ فيما كان يتم إخراجه من قاعة المحكمة "الأيام المقبلة ستكون صعبة، لكننا سنصمد".

خلال المحاكمة في 23 تشرين الثاني/نوفمبر، قرر وونغ 24 عاما والناشطان الآخران البالغان 26 عاما، الإقرار بالتهم الموجهة إليهم.

وقالت القاضية وونغ سي-لاي "دعا المتهمون المتظاهرين إلى محاصرة المقر العام (للشرطة في هونغ كونغ) ورفع شعارات مناهضة للشرطة".

وأكدت أن "الحبس الفوري هو الخيار الأنسب".

وبكت أنييس شو عند النطق بعقوبتها.

ورغم صغر سنه، أمضى وونغ الذي بدأ نشاطه في سن الثالثة عشرة، فترات في السجن.

وهو يجسد في نظر الرأي العام العالمي المعارضة لبكين في المستعمرة البريطانية السابقة. وقد اختارته مجلات "تايم" و"فورتشون" و"فورين بوليسي" بين أكثر الشخصيات تأثيرا في العالم.

© 2020 AFP