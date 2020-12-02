المسبار الصيني "شانغي 5" حط بنجاح على القمر

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إقلاع الصاروخ لونغ-مارش 5 الذي يحمل المسبار "شانغي 5" أ من مركز ونتشانغ الفضائي في مقاطعة هاينان في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2020

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بكين (أ ف ب)

حط مسبار "شانغي 5" بنجاح الثلاثاء على القمر في مهمة أساسية في إطار برنامج الصين لإسال راود فضاء إليه بحلول العام 2030.

وتقوم مهمة المسبار "شانغي 5" على جمع عينات من الغبار والصخور القمرية يصل وزنها إلى حوالى كيلوغرامين، خصوصاً عبر سبر السطح إلى عمق مترين، ثم إرسالها إلى الأرض. وقد تساعد هذه العيّنات العلماء في تحسين فهم تاريخ القمر.

ويفترض أن تصل هذه العينات إلى الأرض خلال كانون الأول/ديسمبر.

وقالت وكالة انباء الصين الجديدة الرسمية إن المسبار "حط بنجاح في وقت متأخر من الثلاثاء على الجانب المظلم من القمر".

وبدأت مع مهمة "شانغي 5" مرحلة جديدة في المشروع الفضائي الصيني الطموح الذي حقّق مطلع العام 2019 إنجازاَ علمياَ غير مسبوق بعدما حطّت مركبة تابعة لهذه المهمة على جزء من القمر تتعذّر رؤيته من الأرض.

وهذه ليست المهمة الصينية الأولى إلى القمر. فقد أرسلت البلاد مرتين روبوتين صغيرين مسيّرين ("أرنب اليشم") إلى سطح القمر خلال مهمتي شانغي 3 (2013) وشانغي 4 (بداية في 2018).

وتستثمر الصين مليارات الدولارات في برنامجها الفضائي بغية اللحاق بأوروبا والولايات المتحدة وقد أرسلت أول رائد فضاء صيني في العام 2003.

وأنهت الصين التي تطلق أيضاً أقماراً اصطناعية لحسابها كما لحساب أطراف ودول أخرى، في حزيران/يونيو كوكبة نظامها الملاحي "بايدو"، وهي تأمل كذلك في إرسال رحلة مأهولة إلى القمر بعد عقد.

وينوي العملاق الآسيوي بناء محطة فضائية كبيرة بحلول العام 2022 ما سيسمح له نظرياً بإبقاء رواد فضاء بشكل متواصل في الفضاء.

© 2020 AFP