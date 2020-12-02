بايدن يريد مفاوضات جديدة حول النووي الايراني بعد العودة الى الاتفاق

روبرتو شميدت ا ف ب

الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن في مؤتمر صحافي في ديلاوير في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2020

إعلان اقرأ المزيد

واشنطن (أ ف ب)

أكد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن لصحيفة "نيويورك تايمز" أنه ينوي ان يطلق بسرعة مفاوضات جديدة مع إيران "بالتشاور" مع حلفاء واشنطن ولكن فقط بعد عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الإيراني الذي انسحب منه دونالد ترامب.

وفي حديث مساء الثلاثاء مع كاتب مقال في الصحيفة الأميركية نشر الأربعاء، أكد بايدن الموقف الذي أعلنه قبل الانتخابات الرئاسية في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر. وفي أيلول/سبتمبر كتب في مقال انه إذا "احترمت طهران مجددا" القيود المفروضة على برنامجها النووي في الاتفاق الدولي المبرم في 2015، ستعود واشنطن بدورها إلى الاتفاق ك"نقطة انطلاق" لمفاوضات "متابعة".

وقال جو بايدن ردا على سؤال الصحافي عما إذا كان لا يزال على موقفه "سيكون الأمر صعبا لكن نعم".

وأضاف "الطريقة الأفضل لبلوغ نوع من الاستقرار في المنطقة" هو الاهتمام ب"البرنامج النووي" الإيراني. وأوضح انه في حال حازت طهران القنبلة النووية سيكون هناك سباق على التسلح النووي في الشرق الأوسط وهو "آخر شيء نحتاج اليه في هذا الجزء من العالم".

والعودة الى الاتفاق تعني رفع العقوبات الصارمة التي فرضها ترامب منذ انسحابه من الاتفاق في 2018. وردا على هذه العقوبات تراجعت ايران تدريجيا عن تعهداتها النووية.

واعلن بايدن انه فقط بعد عودة واشنطن وايران إلى الاتفاق "بالتشاور مع حلفائنا وشركائنا سنطلق مفاوضات واتفاقات متابعة لتشديد وتمديد القيود النووية المفروضة على ايران وللتطرق الى برامج الصواريخ" الايرانية.

وذكرت الصحيفة الأميركية ان الإدارة الجديدة ستسعى خلال هذه المفاوضات الى تمديد مدة القيود على انتاج طهران للمواد الانشطارية التي قد تستخدم لصنع القنبلة النووية والتطرق إلى أنشطة طهران وحلفائها في لبنان والعراق وسوريا واليمن.

وذكرت الصحيفة ان بايدن يرغب في توسيع المباحثات لتشمل دولا لم توقع اتفاق 2015 (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا والمانيا وبريطانيا وايران) بما في ذلك الدول المجاورة لطهران كالسعودية والامارات.

© 2020 AFP