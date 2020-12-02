تعيين وزير داخلية اردني جديد بعد استقالة سلفه اثر خروقات أمنية عقبت الانتخابات

خليل مزرعاوي ا ف ب/ارشيف

مشهد عام لعمان خلال فترة حظر تجول، في 28 آب/أغسطس 2020

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عمان (أ ف ب)

اعلن الديوان الملكي الاردني في بيان الأربعاء تعيين سمير المبيضين وزيرا للداخلية خلفا لسلفه توفيق الحلالمة الذي استقال على أثر خروقات أمنية وأحداث شغب عقبت الانتخابات.

وقال البيان الذي تلقت فرانس برس نسخة عنه "صدرت الإرادة الملكية السامية اليوم الأربعاء وبناء على تنسيب رئيس الوزراء بشر الخصاونة، بالموافقة على تعيين معالي السيد سمير المبيضين وزيراً للداخلية".

وأدى الوزير المبيضين (62 عاما) اليمين الدستورية أمام الملك.

وكان المبيضين الذي يحمل شهادة البكالوريوس في الحقوق شغل منصب وزير الداخلية في عامي 2018 و2019.

وكان العاهل الاردني قبل استقالة وزير الداخلية السابق توفيق الحلالمة من منصبه اعتباراً من 12 تشرين ثاني/نوفمبر الماضي.

وجاءت استقالة الحلالمة حينها، بعد شهر على تعيينه، إثر خروقات أمنية من قبل انصار مرشحين واطلاق النار في عدة مناطق عقب اعلان نتائج الانتخابات النيابية التي جرت في 10 تشرين ثاني/نوفمبر الماضي.

وشكلت الحكومة الاردنية برئاسة بشر الخصاونة في 12 تشرين أول/اكتوبر الماضي.

وشهدت الانتخابات إقبالا ضعيفا على التصويت، بنسبة 29,9 بالمئة، وبلغت هذه النسبة في الانتخابات السابقة 36 بالمئة.

ورغم حظر التجول الذي فرضته السلطات لاربعة ايام انطلاقا من مساء يوم الانتخاب بهدف منع الاحتفالات التي تلي عادة فرز الأصوات وإعلان النتائج للحد من تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو تظهر تجمعات واحتفالات وإطلاق نار بكثافة في بعض المناطق.

كما أقدم غاضبون بسبب خسارة مرشحيهم على إقفال طرق وإحراق حاويات نفايات في عدة مناطق، بينما ضبط رجال الأمن عشرات المخالفين ومثيري الشغب. وتعهدت الحكومة بمحاسبة جميع من خالفوا القانون.

© 2020 AFP