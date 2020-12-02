دوري أبطال أوروبا: الاتحاد القاري يدرس دورا افتتاحيا من عشر مباريات

ميغل أ. لوبيس تصوير مشترك/ا ف ب

إعلان اقرأ المزيد

لندن (أ ف ب)

سيناقش الاتحاد الاوروبي لكرة القدم هذا الاسبوع مقترحات بشأن تغيير نظام مسابقته الأولى للأندية دوري الابطال، بحيث تخوض الفرق عشر مباريات على الاقل في الدور الأول، بحسب تقارير إعلامية الثلاثاء.

ويتوقع أن يبدأ الاتحاد القاري بتطبيق النظام الجديد في عام 2024، وذلك في ظل خشيته من اعتماد بطولة رديفة "سوبر ليغ" تضم فقط الأندية الكبرى في القارة العجوز.

وذكرت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية ان "النظام السويسري" سيُعتمد في المسابقة، بحيث تشارك كل الفرق الـ32 أو الـ36 في دوري واحد وتواجه عشرة أندية مختلفة، في أبرز مؤشرات الاصلاح على المسابقة الاشهر عالميا للاندية.

وبعد سحب القرعة مع تحديد لرؤوس المجموعات، يخوض كل فريق خمس مباريات على ارضه ثم خمس مباريات خارج ملعبه، ضد اندية من مستويات مختلفة.

وتم تصميم النظام الجديد لخوض عدد أقل من المباريات الهامشية في المجموعات وأكبر بين الاندية الكبرى في القارة.

وبعد خوض عشر مباريات، تتأهل الأندية الـ16 الاولى في الترتيب الى الدور الاقصائي، والاندية بين المركزين 17 و24 الى مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ".

وفي الدور الاقصائي الاول، يواجه المتصدر صاحب المركز السادس عشر الاخير، والثاني يواجه الخامس عشر... في نظام مشابه الى حد ما الادوار الاقصائية في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين "أن بي ايه".

ويخوض حاليا 32 فريقا دور المجموعات، بواقع أربعة أندية في ثماني مجموعات، حيث يتأهل المتصدر ووصيفه الى دور الـ16 بعد خوض 6 مباريات، فيما ينتقل الثالث الى البطولة الرديفة "يوروبا ليغ".

وكان الانكليزي ديفيد غيل نائب رئيس الاتحاد الاوروبي قال لصحيفة "تايمز" الاسبوع الماضي ان اتحاده مصمم على ابقاء نظام التأهل الى المسابقة عبر المسابقات الوطنية، حتى إذا ضمنت الاندية التي تبلغ نصف النهائي أو ربع النهائي التأهل الى النسخة القارية التالية.

وتم استبعاد مقترحات سابقة تضمنت توزيع الاندية على اربع مجموعات تضم كل واحدة ثمانية اندية، وذلك لضمان خوض كل فريق 14 مباراة.

وقال لارس-كريستر أولسون، رئيس رابطة الدوريات الاوروبية التي تغطي 29 بطولة وطنية ان المقترحات الجديدة تملك فرصة "أكثر واقعية" للحصول على اجماع. لكن اضافة اربع مباريات في الدور الاول سيخلق مزيدا من الجدل حول صحة اللاعبين في ظل برنامج المباريات المزدحم.

© 2020 AFP