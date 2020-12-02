دوري أبطال أوروبا: لايبزيغ يعزز حظوظه ويشعل المجموعة بفوز قاتل على باشاك شهير

اوزان كوزيه ا ف ب

لاعبو لايبزيغ الالماني يحتفلون بالهدف الثالث ضد باشاك شهير التركي في دوري ابطال اوروبا على ملعب فاتح تريم في اسطنبول 2 كانون الاول/ديسمبر 2020

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اسطنبول (أ ف ب)

أشعل لايبزيغ الالماني المجموعة الثامنة من دوري ابطال اوروبا لكرة القدم ووضع الضغط على مانشستر يونايتد الانكليزي وباريس سان جرمان الفرنسي، بفوز قاتل ومثير على مضيفه باشك شهير التركي بنتيجة 4-3 الاربعاء ضمن منافسات الجولة الخامسة قبل الاخيرة، معززًا حظوظه ببلوغ الدور ثمن النهائي.

وسجل الدنماركي يوسف بولسن (26)، الفرنسي نوردي موكييليه (43)، الاسباني داني أولمو (66) والنروجي ألكسندر سورلوث (90+2) أهداف الضيوف فيما تألق عرفان جان قهوجي بهاتريك لأصحاب الارض (45+3، 72 و85).

ورفع لايبزيغ رصيده الى 9 نقاط أسوة بمانشستر يونايتد الانكليزي الذي يستقبل لاحقًا فريق العاصمة الفرنسية (6) فيما بقي باشاك شهير في ذيل الترتيب بثلاث نقاط.

وسيكون التعادل كافيًا بالنسبة ليونايتد لبلوغ الدور ثمن النهائي لتحدد هوية المتأهل الثاني في الجولة الاخيرة حين يحل الفريق الانكليزي ضيفًا على الالماني فيما يستقبل الفرنسيون نظرائهم الاتراك.

وكان لايبزيغ فاز في المواجهة الاولى في المانيا على الفريق التركي 2-صفر.

وشهددت تشكيلة لايبزيغ مشاركة السلوفيني كيفن كامبل للمرة الاولى منذ مباراة الجولة الثانية امام سان جرمان، بدلا من الفرنسي كريستوفر نكونكو الذي انسحب في اللحظات الاخيرة لدواعٍ شخصية.

وهدد لايبزيغ الذي حقق فوزه الاول خارج الديار هذا الموسم في البطولة القارية باكرًا عندما رفع السويدي ايميل فورسبيرغ الكرة من ضربة ثابتة، تابعها بولسن "على الطائر" جميلة تصدى لها الحارس (12).

وافتتح فرق المدب يوليان ناغلسمان التسجيل عندما سدد النمسوي مارسيل سابيتزر الكرة من خارج المنطقة ارتدت من المدافع السلوفاكي مارتن شكيرتيل قبل ان تصطدم ببلوسن وتكمل طريقها الى الشباك خادعة الحارس ميرت غونوك (26).

وكاد السنغالي ديمبا با أن يعادل النتيجة عندما وصلته الكرة الى داخل المنطقة روّضها وسددها كان لها الحارس المجري بيتر غولاتشي في المرصاد (37).

وضاعف لايبزيغ الذي بلغ نصف النهائي الموسم الماضي تقدمه بعد لعبة جماعية مميزة وتمريرات سريعة وقصيرة وصلت على اثرها الكرة الى فورسبيرغ داخل المنطقة مررها الى موكييلي تابعها بيسراه على يمين الحارس (43).

وقلّص بطل تركيا لعام 2020 الفارق قبل الاستراحة عندما مرر البوسني ايدين فيشكا كرة زاحفة من ركلة ركنية نحو قهوجي تابعها بيسراه رائعة من خارج المنطقة في الزاوية اليمنى (45+3).

وتعرض لايبزيغ لنكسة حيث سيفتقد في المباراة الاخيرة جهود مدافعه الفرنسي دايو اوباميكانو لتراكم الانذارات.

وأهدر فيشكا فرصة محققة عندما وصلته كرة عند القائم الثاني بتمريرة من البديل البلجيكي ناصر الشاذلي حيث كان المرمى فارغًا، إلا أن كرته علت العارضة (55)، قبل أن يضيّع فورسبيرغ كرة غريبة عندما وصلته على باب المرمى الا انها مرت بجانب القائم (61).

وسجل الفريق الالماني الهدف الثالث بعدما مرر الاسباني أنخيلينيو المعار من مانشستر سيتي الانكليزي كرة رائعة خادعة الى مواطنه أولمو الذي روّضها بذكاء قبل ان يراوغ الدفاع ويسدد كرة زاحفة اسفل الزاوية اليمنى مسجلا اول اهدافه في المسابقة القارية هذا الموسم (66).

وقلّص الفريق التركي النتيجة مرة أخرى بهدف رائع آخر من قهوجي بتسديدة بيسراه من خارج المنطقة على يمين غولاتشي (72).

وسجل الدولي التركي هدفه الشخصي الثالث من ركلة ثابتة في اعلى الزاوية اليسرى (85).

وخطف لايبزيغ الفوز القاتل بتسديدة من سورلوث من خارج المنطقة (90+2).

© 2020 AFP