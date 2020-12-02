فورمولا واحد: غروجان غادر المستشفى بعد حادثه المروع

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اَلصَّخِير (البحرين) (أ ف ب)

غادر سائق فريق هاس الفرنسي رومان غروجان الذي نجا من الموت باعجوبة اثر حادثة الاصطدام الاستعراضية خلال سباق جائزة البحرين الكبرى الاحد، المستشفى العسكري في المنامة حيث كان يتعافى من حروق كما اعلنت الحظيرة الاميركية الاربعاء.

وقال فريق هاس في بيان بان غروجان غادر المستشفى "في الساعة 10:30 بالتوقيت المحلي (7.30 ت غ)" مشيرة الى ان السائق سيواصل "علاجا خاصا بسبب الحروق التي تعرض لها في ظهره ويديه وسيبقى في البحرين في الوقت الحاضر".

وكان غروجان (34 عاما) طمأن انصاره عن صحته بالقول على حسابه على انستاغرام "صحتي في تحسن مستمر. انا سعيد لأنني على قيد الحياة ولكوني استطيع التحدث اليكم".

وتعرض غروجان لحادث مريع عندما اصطدمت سيارته في الجدار الحديدي المحاذي للمسار بسرعة 220 كلم/ساعة واشتعلت بها النيران بعدما انشطرت إلى نصفين، لكنه خرج سالماً من السيارة من دون مساعدة احد في مدى 28 ثانية بعد الاصطدام هربا من النيران المستعرة، قبل ان يقوم بمساعدته احد افراد الجهاز الطبي ثم ينقل بواسطة سيارة الاسعاف لتلقي العلاج ومنه بطائرة هليكوبتر الى المستشفى العسكري في البحرين.

وسيحل البرازيلي بييترو فيتيبالدي بدلا من غروجان في السباق الثاني لجائزة صخير الكبرى في نهاية الاسبوع الحالي، علما بان السائق الفرنسي اعرب عن امله في قدرته على خوض سباق ابو ظبي في 13 كانون الاول/ديسمبر الحالي الجولة الاخيرة من بطولة العالم، في سباق قد يكون الاخير له لانه لم يتعاقد مع اي فريق في الموسم المقبل حتى الان.

© 2020 AFP