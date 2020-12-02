مونديال 2022: استاد الريان رابع الملاعب جاهزية

- اللجنة العليا للمشاريع والارث/ا ف ب

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الدوحة (أ ف ب)

اصبح استاد الريان رابع ملعب جاهز من أصل ثمانية ستستضيف نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر عام 2022، بحسب ما أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والارث المنظمة الاربعاء.

وستكون باكورة المباريات التي يستضيفها الملعب، نهائي كأس الأمير في 18 كانون الاول/ديسمبر الجاري تزامناً مع اليوم الوطني.

وينضم الاستاد، الذي سيصبح المقر الرسمي لنادي الريان الرياضي بعد انتهاء منافسات المونديال، إلى ثلاثة من استادات البطولة الجاهزة، وهي استاد خليفة الدولي، استاد الجنوب واستاد المدينة التعليمية.

ويستضيف سبع مباريات في المونديال من مرحلة المجموعات حتى دور الستة عشر.

يُجسّد الملعب الذي يتسع لاربعين الف متفرج ويقع على مشارف الصحراء على بعد 22 كلم من وسط الدوحة، أبرز ملامح الثقافة والحياة القطرية. يعكس تصميمه الخارجي الحياة الصحراوية وكثبانها.

يقع الاستاد الجديد "بجوار قطر مول، أحد أكبر المجمعات التجارية في قطر، وعلى مسافة قريبة من محطة مترو الرفاع ضمن الخط الأخضر، ما يُسهّل انتقال المشجعين من وإلى الاستاد".

قال حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث "يأتي الإعلان عن جاهزية الاستاد خلال نهائي كأس الأمير قبل عامين تماماً من بدء المباراة التي ستشهد تتويج المنتخب الفائز بلقب مونديال قطر 2022."

وتستضيف قطر أول مونديال في الشرق الاوسط بدءا من 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2022.

تابع الذوادي "نفخر بأن تحضيراتنا للحدث الكبير تسير وفق الجدول الزمني المقرر، فقد نجحنا بفضل الله في إنجاز أكثر من 90% من مشاريع البنية التحتية المخصصة للبطولة، ونعتزم الإعلان عن جاهزية مزيد من الاستادات في العام المقبل"، متوقعا "أن يجري الانتهاء من جميع الاستادات قبل موعد انطلاق مباريات البطولة بوقت كافٍ يسمح باختبار جاهزيتها لاستقبال آلاف الجماهير من أنحاء العالم."

وذكرت اللجنة "أنه من المقرر تفكيك مقاعد المدرجات العلوية في الاستاد الجديد بعد إسدال الستار على مونديال قطر 2022، ثم إعادة الاستفادة منها في تطوير مشاريع رياضية وغير رياضية في قطر والعالم".

© 2020 AFP