أكثر من 100 ألف مريض بكوفيد-19 يتعالجون في المستشفيات الأميركية في حصيلة قياسية

كريس ديلماس ا ف ب/ا ف ب

كمّامات للوقاية من فيروس كورونا المستجدّ معروضة للبيع في حديقة منزل في لوس أنجليس بالولايات المتّحدة في 20 تموز/يوليو 2020.

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واشنطن (أ ف ب)

تخطّى عدد المصابين بفيروس كورونا المستجدّ الذين يتعالجون في المستشفيات في الولايات المتحدة الأربعاء عتبة المئة ألف مريض، في حصيلة قياسية، بحسب ما أعلن مرصد "كوفيد تراكينغ برودجكت" المتخصّص بتتبّع الإصابات بالفيروس الفتّاك.

وقال المرصد في تغريدة على تويتر "هناك حالياً 100.226 مصاباً بكوفيد يتلقون العلاج في المستشفيات في الولايات المتّحدة. إنّها المرة الأولى التي يتخطّى فيها عدد حالات الاستشفاء عتبة المئة ألف".

وتخشى السلطات الأميركية من تفاقم هذا الوضع أكثر، لا سيّما وأنّ عدد الإصابات الجديدة التي تسجّل يومياً في الولايات المتحدة باتت تزيد عن 150 ألف إصابة.

وبعيد أيام من عيد الشكر، يخشى خبراء الأوبئة في الولايات المتّحدة من أنّ الرحلات التي قام بها ملايين الأميركيين للاحتفال بهذه العطلة العائلية مع أحبائهم ستفاقم وضع الجائحة في البلاد.

وأحصت كاليفورنيا لوحدها أكثر من 20 ألف إصابة بكوفيد-19 الأربعاء، لتصبح الولاية الأميركية التي تسجّل أكبر عدد من الإصابات اليومية منذ بداية الجائحة، وفقاً لمرصد "كوفيد تراكينغ برودجكت".

© 2020 AFP