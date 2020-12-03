اردوغان حليف باكو في نزاع قره باغ يزور أذربيجان في التاسع من كانون الأول/ديسمبر

بافيل غولوفكين تصوير مشترك/ا ف ب/ارشيف

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في مؤتمر صحافي مشترك في الكرملين في موسكو في 5 آذار/مارس 2020.

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اسطنبول (أ ف ب)

سيزور الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي كانت بلاده الداعم الرئيسي لباكو في الصراع مع أرمينيا في ناغورني قره باغ، أذربيجان في التاسع من كانون الأول/ديسمبر، حسبما أعلنت الرئاسة التركية الخميس.

ستكون زيارة اردوغان التي تستمر ليومين الأولى لرئيس دولة أجنبي إلى أذربيجان منذ وقف إطلاق النار الذي أنهى عدة أسابيع من القتال في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر وكرس مكاسب باكو من أراضي ناغورني قره باغ.

وستتزامن الزيارة مع عرض عسكري كبير تخطط باكو لتنظيمه في العاشر من كانون الأول/ديسمبر.

ولمراقبة الامتثال لاتفاق وقف إطلاق النار الذي ترعاه موسكو وينص على إخلاء الأرمن لمناطق سيطروا عليها لمدة ثلاثين عاما، نشرت روسيا قوة "لحفظ السلام" في المنطقة.

وأعلنت تركيا الثلاثاء أنها وقعت اتفاقية مع روسيا بشأن إنشاء مركز مراقبة مشترك تتمثل مهمته في الإشراف على وقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ.

وأشادت تركيا التي انحازت إلى باكو في الصراع "بالانتصار العظيم" لأذربيجان على أرمينيا في ناغورني قره باغ بعد توقيع اتفاق إنهاء القتال.

وأعلنت أذربيجان الخميس مقتل 2783 من جنودها في القتال.

وقبل ذلك لم تعلن باكو خسائرها العسكرية ولم تذكر سوى حصيلة الضحايا المدنيين الأذربيجانيين.

© 2020 AFP