الإمارات تفعل تأشيرات دخول سياحية للإسرائيليين

جاك غيز ا ف ب

طائرة تابعة لشركة "فلاي دبي" الإماراتية تحط في مطار بن غوريون قرب تل أبيب في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2020

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دبي (أ ف ب)

أعلنت الإمارات الخميس تفعيل تأشيرات سياحية لمواطني إسرائيل بشكل موقت لحين المصادقة على اتفاقية الاعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرات للبلدين.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان إنه "في سبيل تسهيل إجراءات السفر إلى دولة الإمارات في الوقت الحالي، فقد تم تفعيل التأشيرات السياحية لدخول دولة الإمارات عبر شركات الطيران ومكاتب السفر والسياحة لحملة جوازات السفر الإسرائيلية وذلك لحين استكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة على اتفاقية الاعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرات الدخول بين الدولتين".

وبحسب البيان فإنه يتوقع أن تدخل اتفاقية تفعيل إجراءات السفر حيز التنفيذ "في وقت قريب".

في 20 تشرين الاول/اكتوبر الماضي، اتفقت الدولتان بعد عدد محدود من الرحلات المباشرة في طائرات تجارية، على إعفاء مواطنيهما من تأشيرات السفر، لتكون الإمارات أول دولة عربية يستثنى مواطنوها من هذا الإجراء لدخول الدولة العبرية.

وصادق مجلس الوزراء في الإمارات على الاتفاقية في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وفي 26 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، انطلقت رحلة تابعة لشركة "فلاي دبي" إلى تل أبيب في أول رحلة مباشرة منتظمة بين البلدين.

وحطت الثلاثاء أول رحلة تجارية تابعة لشركة "إسرآير" الإسرائيلية في مطار دبي.

وكانت الامارات وقعت في أيلول/سبتمبر اتفاقا برعاية الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات مع أسرائيل، في أول خطوة من نوعها لدولة خليجية ثم تلتها البحرين.

والإمارات ثالث دولة عربية توقع اتفاق تطبيع للعلاقات مع الدولة العبرية، والرابعة هي البحرين، بعد الأردن (1994) ومصر (1979).

© 2020 AFP