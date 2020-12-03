بطولة ألمانيا: غياب هالاند حتى كانون الثاني/يناير وامل بعودة هوملس

انغريت هيلسه تصوير مشترك/ا ف ب/ارشيف

النروجي ارلينغ هالاند يحتفل بتسجيله سوبر هاتريك مع بوروسيا دورتموند ضد هرتا برلين السبت 21 تشرين الثاني/نوفمبر في الدوري الالماني لكرة القدم

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برلين (أ ف ب)

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم أن نجمه النروجي ارلينغ هالاند سيغيب عن الملاعب حتى كانون الثاني/يناير المقبل بعد تعرضه لتمزق في عضلات الفخذ الخلفية وان اصابة المدافع ماتس هوملس في كاحله ليست بالسوء المتوقع.

وسجل هالاند البالغ من العمر 20 عاما، 17 هدفا في 13 مباراة هذا الموسم منها ستة خلال أربع مباريات في دوري الابطال ليتربع بها على صدارة سجل الهدافين.

وأكد مدرب دورتموند السويسري لوسيان فافر أنه "لن يلعب حتى كانون الثاني/يناير (...) هذا سيؤثر علينا، ويبدو أنه لعب كثيرا في الآونة الأخيرة".

وغاب هالاند عن المباراة ضد لاتسيو الإيطالي الأربعاء ضمن الجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا وضمن تأهله إلى دور الـ16 بتعادله بهدف لمثله، وسينال الفريق الألماني صدارة المجموعة السادسة في حال فوزه الثلاثاء المقبل على زينيت سان بطرسبورغ الروسي.

بدوره تعرّض هوملس للاصابة خلال المباراة ضد لاتسيو حينما داس هداف الفريق الإيطالي تشيرو إيموبيلي على كاحله ما استلزم خضوعه للرعاية الطبية.

وأكد هوملس على حسابه في "انستغرام" ان الاصابة ليست خطيرة كما كان يخشى سابقا وقال "لقد عدت للتو من المستشفى. يبدو أنها (الاصابة) ليست خطيرة جدا ويمكن شفاؤها في غضون أيام قليلة".

ويحتل دورتموند المركز الرابع في الدوري المحلي واصبحت صفوفه مليئة بالاصابات، فعدا عن هالاند وهوملس، شوهد لاعب وسطه الانكليزي اليافع جود بيلينغهام (17 عاما) يعرج بعد انتهاء المباراة مع لاتسيو، بالاضافة إلى البلجيكي توما مونييه، وايمري جان.

ويلعب دورتموند مباراته المقبلة السبت في ضيافة أينتراخت فرانكفورت واشار المدير الرياضي للنادي ميكايل تسورك إلى ان "بعض اللاعبين منهكين جدا".

© 2020 AFP