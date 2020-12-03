فان برونكهورست يستقيل بعد موسم واحد في الصين

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مدرب نادي غوانغزهو ار اند اف الهولندي جيوفاني فان برونكهورست لدى اشرافه على احدى الحصص التدريبية. 20 نيسان/ابريل 2020

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شنغهاي (أ ف ب)

أعلن الهولندي جيوفاني فان برونكهورست المدافع السابق لفريقي برشلونة الإسباني وأرسنال الإنكليزي الخميس استقالته من منصبه على رأس الجهاز الفني لفريق غوانزو ار اند اف الصيني بعد موسم واحد ليتمكن من العودة إلى عائلته.

وأكد النادي لوكالة فرانس برس خبر استقالة الهولندي البالغ من العمر 45 عاما.

وقال فان برونكهورست لوسائل الاعلام الصينية "لقد كانت سنة صعبة جدا بالنسبة لي وللجميع".

واضاف "على الرغم من أن العمل مع النادي والفريق واللاعبين وطاقمي كان جيداً حقاً. لكن عدم رؤية عائلتي بالنسبة لي كان الشيء الوحيد (السبب) الذي جعلني اريد العودة".

وأدى انتشار فيروس كورونا المستجد في الصين التي كانت بؤرة انطلاقه حول العالم إلى تأجيل البطولة المحلية قرابة خمسة اشهر.

وأكد المدافع الدولي السابق "أنا سعيد للغاية لأن النادي تعامل معي بشكل جيد في هذا الظرف (قبل استقالته) وكان قرارا صعبا لأنني مرتبط بعلاقة جيدة جدًا مع الجميع هنا واستمتعت بوقتي في العمل مع اللاعبين (...) لكن بطبيعة الحال، عائلتي تأتي أولا".

واكتفى فان برونكهورست الفائز مع الفريق الكاتالوني بلقب دوري أبطال اوروبا عام 2006 بالمركز الحادي عشر في موسم شابه "كوفيد-19" بعد أن تم تعيينه مدربًا في كانون الثاني/يناير الماضي.

© 2020 AFP