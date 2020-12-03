نيمار يرغب جدا في اللعب مجددا مع ميسي

اولي سكارف ا ف ب

مهاجم باريس سان جرمان النجم البرازيلي نيمار في لقطة له خلال مباراة فريقه ضد مانشستر يونايتد الانكليزي في دوري ابطال اوروبا. الثاني من كانون الاول/ديسمبر 2020

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مانشستر (المملكة المتحدة) (أ ف ب)

اطلق النجم البرازيلي نيمار تصريحا لافتا اثر فوز فريقه باريس سان جرمان الفرنسي على مانشستر يونايتد الانكليزي 3-1 في دوري ابطال اوروبا الاربعاء اكد فيه رغبته الجارفة في اللعب مجددا مع نجم برشلونة الارجنتيني ليونيل ميسي.

وجاء كلام ميسي في تصريحات لشبكة "اي اس بي أن" الاميركية "ما اريده اكثر من اي شيء آخر، هو الاستمتاع مجددا بالتواجد معه على ارضية الملعب".

واضاف "ارغب جدا في اللعب مجددا معه، يتعين علينا القيام بذلك العام المقبل".

وتابع مازحا "انا مستعد للتخلي له عن مركزي داخل الملعب".

ولعب نيمار الى جانب ميسي على مدى اربع سنوات قبل ان ينتقل الى باريس سان جرمان عام 2017 مقابل صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو.

وحاول الفريق الكاتالوني استعادة خدمات نيمار عام 2019 لكنه لم ينجح في اقناع الادارة الباريسية. اما الان، فان برشلونة يعاني من ضائقة مالية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وقام النادي بالتفاوض مع لاعبيه لتخفيض اجورهم بما يوفر على خزائن النادي مبلغا مقداره 122 مليون يورو، وبالتالي من المستبعد قيامه بأي خطوة لاستعادة نجمه البرازيلي.

لكن في المقابل، يستطيع ميسي الذي ينتهي عقده مع برشلونة في حزيران/يونيو المقبل ترك فريقه بعدما حاول ذلك في نهاية الموسم الماضي لكن رئيس النادي آنذاك (استقال لاحقا) جوزيب ماريا بارتوميو رفض التخلي عنه ولن تعرف هوية خلفه الا بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 كانون الثاني/يناير المقبل.

© 2020 AFP