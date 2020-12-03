نيمار يرغب في اللعب مجددا مع ميسي والصحف الاسبانية تصف تصريحاته ب"القنبلة"

اولي سكارف ا ف ب

مهاجم باريس سان جرمان النجم البرازيلي نيمار في لقطة له خلال مباراة فريقه ضد مانشستر يونايتد الانكليزي في دوري ابطال اوروبا. الثاني من كانون الاول/ديسمبر 2020

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مانشستر (المملكة المتحدة) (أ ف ب)

تحولت التصريحات النارية للنجم البرازيلي نيمار الذي أكد فيها رغبته الجارفة في اللعب مجددا مع زميله السابق في برشلونة النجم الارجنتيني ليونيل ميسي الى مادة دسمة تناولتها الصحف الاسبانية بإسهاب ووصفتها بـ"بالقنبلة".

وجاء كلام ميسي في تصريحات لشبكة "اي اس بي أن" الاميركية على اثر فوز فريقه باريس سان جرمان الفرنسي على مانشستر يونايتد الانكليزي 3-1 في دوري ابطال اوروبا الاربعاء "ما اريده اكثر من اي شيء آخر، هو الاستمتاع مجددا بالتواجد معه على ارضية الملعب".

واضاف "ارغب جدا في اللعب مجددا معه، يتعين علينا القيام بذلك العام المقبل".

وتابع مازحا "انا مستعد للتخلي له عن مركزي داخل الملعب".

ولعب نيمار الى جانب ميسي على مدى اربع سنوات قبل ان ينتقل الى باريس سان جرمان عام 2017 مقابل صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو.

وحاول الفريق الكاتالوني استعادة خدمات نيمار عام 2019 لكنه لم ينجح في اقناع الادارة الباريسية. اما الان، فان برشلونة يعاني من ضائقة مالية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وقام النادي بالتفاوض مع لاعبيه لتخفيض اجورهم بما يوفر على خزائن النادي مبلغا مقداره 122 مليون يورو، وبالتالي من المستبعد قيامه بأي خطوة لاستعادة نجمه البرازيلي.

لكن في المقابل، يستطيع ميسي الذي ينتهي عقده مع برشلونة في حزيران/يونيو المقبل ترك فريقه بعدما حاول ذلك في نهاية الموسم الماضي لكن رئيس النادي آنذاك (استقال لاحقا) جوسيب ماريا بارتوميو رفض التخلي عنه ولن تعرف هوية خلفه الا بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 كانون الثاني/يناير المقبل.

-"قنبلة نيمار"-

وتناولت الصحف الاسبانية تصريحات نيمار ووصفتها "ماركا" تحت عنوان عريض ب"قنبلة نيمار".

واضافت الصحيفة "ثمة خياران لكي يتحقق حلم نيمار: برشلونة او باريس سان جرمان من الناحية المنطقية".

وتابعت "ميسي كما هو معروف ينتهي عقده في حزيران/يونيو 2021 وينتظر نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة قبل اتخاذ القرار بتجديد عقده من عدمه" مشيرة الى ان "عودة نيمار لن تكون سهلة، اما وصول ميسي الى باريس فليس بالمشكلة" على الرغم من ان الصحيفة تشك في رغبة الاخير بالانتقالال صفوف فريق العاصمة الفرنسية.

اما بالنسبة الى "آس" فاعتبرت بان "باريس سان جرمان ومانشستر سيتي هما المرشحان في حال قرر اللاعب عدم تجديد عقده" وذكرت بان ايميلي روسو احد المرشحين لرئاسة النادي الكاتالوني وعد بجمع نيمار وميسي في برشلونة مجددا عام 2021".

وتساءلت صحيفة "سبورت" "يقول نيمار انه يريد ان يلعب معه (ميسي) لكن لا يكشف هوية الفريق؟ برشلونة؟ باريس سان جرمان؟ مانشستر؟".

ونقلت الصحيفة تعليق خوان لابورتا رئيس برشلونة السابق والمرشح مجددا للانتخابات المقبلة بقوله "لن ادخل في هذه القضية لكي لا ازعزع توازن الفريق. اعرف جيدا الصداقة التي تربط بينهما. آمل ان ينتظر ليو عرض الرئيس الجديد لبرشلونة".

وتحدث لابورتا عن علاقته بميسي بقوله "نجري محادثات مع ليو، اعرف جيدا بانه يقدرني شخصيا، ثمة احترام متبادل بيننا لكننا لم نتحدث عن تمديد عقده. يجب ان افوز بالرئاسة اولا قبل ان اتقدم بعرضي له. اريده ان يبقى في برشلونة".

اما صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فاعتبرت ان ميسي حر في التعاقد مع اي ناد اعتبارا من الاول من كانون الثاني/يناير.

© 2020 AFP