بايدن طلب من فاوتشي أن يكون عضوا بفريقه لمكافحة كوفيد-19

تاسوس كاتوبوديس غيتي/ا ف ب/ارشيف

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واشنطن (أ ف ب)

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن عبر شبكة سي ان ان الخميس أنه طلب من مدير المعهد الأميركي للأمراض المعدية الطبيب أنطوني فاوتشي الذي يحظى باحترام شديد في الولايات المتحدة، أن يكون جزءا من فريقه الخاص بمكافحة كوفيد-19.

وفاوتشي عضو في خلية الأزمة الحالية التي كان شكّلها البيت الأبيض لمواجهة فيروس كورونا لكنّه تعرض لهجمات عنيفة من جانب دونالد ترامب الذي قلل بانتظام من خطر هذه الجائحة التي اودت بأكثر من 275 ألف شخص في الولايات المتحدة.

وقال بادين "طلبتُ منه (فاوتشي) أن يبقى في الدور نفسه الذي أدّاه للعديد من الرؤساء السابقين، وان يكون مستشاري الطبي الرئيسي وان يكون جزءا من فريق كوفيد".

كان ترامب قال في تصريحات سابقة "لقد سئم الناس (من الحديث) عن كوفيد-19". وأضاف ترامب بحسب شبكة بوليتيكو الأميركية "الناس يقولون: +اتركونا وشأننا+. لقد تعبوا. تعبوا من الإصغاء لفاوتشي وكل هؤلاء الأغبياء".

وقال ترامب ساخراً "إنه في هذا المنصب منذ 500 عام"، في إشارة إلى فاوتشي البالغ 79 عاماً والمعروف عالمياً والذي يدير معهد الأمراض المعدية.

وحاول فاوتشي غير مرة توضيح أو تصحيح تصريحات لترامب حول لقاحات أو علاجات يجري تطويرها ضد الوباء.

وعلت النبرة أحياناً بين الرجلين، كما في نيسان/ابريل حين أعاد ترامب تغريد منشور ورد فيه وسم "#اطردوا فاوتشي"، قبل أن يؤكد أن "طوني" فاوتشي يقوم بعمل رائع.

وأشار بايدن من جهة ثانية إلى أنه ينوي أن يطلب من الأميركيين، في يوم توليه منصبه، وضع اقنعة لمدة 100 يوم. وقال انه يجب "وضع قناع لمئة يوم وليس إلى الأبد، وأعتقد أننا سنرى انخفاضا كبيرا (في مستوى العدوى)".

© 2020 AFP