ثمانية قتلى جراء قصف على موقع صناعي في الحديدة باليمن

خالد زياد ا ف ب

جرحى حرب في اليمن يرفعون لافتاتخلال زيارة رئيسة بعثة دعم اتفاق الحديدة التابعة للأمم المتحدة في مستشفى في الحديدة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2020

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دبي (أ ف ب)

قتل ثمانية أشخاص على الأقل في قصف على مجمّع صناعي في ميناء الحديدة الاستراتيجي في غرب اليمن الغارق في حرب، كما أعلنت الجمعة الحكومة متهمةً الحوثيين المدعومين من إيران بالمسؤولية عنه.

وتصاعدت المعارك مؤخراً في المدينة الساحلية ومحيطها، حيث سمحت هدنة هشة جرى التفاوض عليها برعاية الأمم المتحدة في الماضي بمنع تبادل العنف بين الحكومة اليمينية المدعومة منذ 2015 من تحالف عسكري تقوده السعودية، والمتمردين الحوثيين.

وندد وزير الإعلام اليمني محمد الارياني بـ"الجريمة الارهابية البشعة" التي استهدفت المجمع الصناعي الخميس، كما نقلت عنه وكالة أنباء سبأ.

وقال إن الهجوم أسفر عن مقتل ثمانية من عمال المصنع وإصابة 13 بجروح. وأكدت مصادر طبية لوكالة فرانس برس أن الهجوم أدى إلى مقتل عشرة أشخاص على الأقل.

ونددت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة من جهتها بالهجوم الذي استهدف المرفأ، نقطة الدخول الأساسية للمساعدات الإنسانية إلى اليمن.

وقالت الخميس إن "قتل المدنيين يجب أن يتوقف"، وحضت كل الأطراف في النزاع على الحفاظ على وقف إطلاق النار.

وبحسب الأمم المتحدة، قتل أو جرح 74 مدنياً في محافظة الحديدة في تشرين الأول/أكتوبر، وسط تصاعد العنف.

وأواخر تشرين الثاني/نوفمبر، قتل ثمانية مدنيين بينهم خمسة أطفال في قصف استهدف هذه المنطقة الساحلية.

ومنذ بدء الحرب في اليمن، قتل عشرات الآلاف من الأشخاص، غالبيتهم مدنيين، ونزح الملايين.

وأسفرت حرب اليمن المستمرة منذ ست سنوات عن أسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة.

© 2020 AFP