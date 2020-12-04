دراجات نارية: جراحة جديدة في يد ماركيز

خافيير سوريانو ا ف ب/ارشيف

الدراج الاسباني مارك ماركيز قبل الجولة الثالثة من التجارب الحرة لجائزة الاندلس الكبرى على حلبة خيريز في 25 تموز/يوليو 2020

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مدريد (أ ف ب)

خضع بطل العالم للدراجات النارية ست مرات الإسباني مارك ماركيز، الغائب منذ مطلع موسم 2020 بسبب تعرضه لكسر في يده اليمنى، لجراحة جديدة الخميس.

قال فريقه هوندا "خضع مارك ماركيز لجراحة جديدة في يده اليمنى، نتيجة تعافيه البطيء في عظمة العضد".

وتضمنت الجراحة التي استمرت 8 ساعات في مستشفى روبر الدولي في العاصمة مدريد "ازالة الصفيحة السابقة واستبدالها بأخرى" بالإضافة إلى تطعيم عظمي.

وكان الدراج الكاتالوني المميز والبالغ 27 عاما، قد خضع لثلاث جراحات منذ حادث سقوطه قبل نهاية جائزة خيريز الكبرى لفئة موتو جي بي في تموز/يوليو الماضي.

ولم يعلن فريق هوندا عن مدة غياب ماركيز ، لكن صحيفة "ماركا" الاسبانية ذكرت ان عودته لن تتحقق قبل أيار/مايو المقبل.

ومن المقرر ان ينطلق موسم 2021 في نهاية اذار/مارس المقبل.

© 2020 AFP