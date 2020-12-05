بطولة ألمانيا: دورتموند يواصل نزيف النقاط

دانيال رولاند ا ف ب

لاعبو بوروسيا دورتموند مستاؤون عقب السقوط في فخ التعادل امام اينتراخت فرانكفورت في الدوري الالماني في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

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برلين (أ ف ب)

واصل بوروسيا دورتموند، وصيف بطل الموسم الماضي، نزيف النقاط بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه أينتراخت فرانكفورت 1-1 السبت في المرحلة العاشرة من بطولة المانيا لكرة القدم.

وبكر أينتراخت فرانكفورت بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة التاسعة عبر الياباني دايتشي كامادا بتسديدة بيسراه اثر تمريرة من مارتن هينتيريغر.

وانتظر بوروسيا دورتموند مطلع الشوط الثاني ليدرك التعادل عبر الاميركي الواعد جيوفاني رينا (18 عاما) بتسديدة بيمناه اثر تمريرة من الدولي الانكليزي جايدون سانشو (56).

وأفلت بوروسيا دورتموند الذي دخل المباراة منتشيا بتأهله الى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بتعادله مع ضيفه لاتسيو الايطالي 1-1 الاربعاء، من الخسارة الثانية تواليا والثالثة في المباريات الاربع الاخيرة في الدوري التي حقق خلالها فوزا واحدا، فسقط في فخ التعادل للمرة الاولى في البوندسليغا هذا الموسم.

وصعد بوروسيا دورتموند الى المركز الثالث مؤقتا برصيد 19 نقطة بفارق الاهداف امام باير ليفركوزن الذي يحل ضيفا على شالكه الأحد، فيما واصل أينتراخت فرانكفورت تعادلاته المتتالية ورفعها الى خمسة ورصيده الى 13 نقطة في المركز الثامن.

وفشل فولفسبورغ في استغلال تعثر بوروسيا دورتموند لانتزاع المركز الثالث واللحاق بلايبزيغ الى الثاني، بسقوطه بدوره في فخ التعادل امام مضيفه كولن 2-2.

وكان كولن البادئ بالتسجيل عبر يان تييلمان (18)، ورد فولفسبورغ عبر ماكسيميليان أرنولد (29)، ثم منح السلوفاكي أوندري دودا التقدم مجددا لكولن (43)، قبل أن يدرك الهولندي فاوت فيغهورست التعادل مطلع الشوط الثاني (47).

وحافظ فولفسبورغ على سجله خاليا من الخسارة وهو انجاز يحققه مع باير ليفركوزن حتى الان هذا الموسم، فرفع رصيده الى 18 نقطة في المركز الخامس مقابل سبع نقاط لكولن الرابع عشر.

ولم تكن حال بوروسيا مونشنغلادباخ أفضل من دورتموند وفولفسبورغ وسقط بدوره في فخ التعادل امام مضيفه فرايبورغ 2-2.

ومنح السويسري بريل إمبولو التقدم لبوروسيا مونشنغلادباخ في الدقيقة 23، لكن فرايبورغ رد بهدفين سجلهما النمسوي فيليب لينهارت (32) وفينتشنزو غريفو (49 من ركلة جزاء)، قبل أن يدرك الفرنسي الحسان بليا التعادل (50).

ولحق بوروسيا مونشنغلادباخ الذي تنتظره مباراة مصيرية الاربعاء امام مضيفه ريال مدريد الاسباني في الجولة السادسة الاخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري ابطال اوروبا حيث يحتاج الى التعادل لبلوغ الدور الثاني، بأونيون برلين الى المركز السادس برصيد 16 نقطة مقابل ثماني نقاط لفرايبورغ الرابع عشر.

ووضع أرمينيا بيليفيلد حدا لسبع هزائم متتالية عندما تغلب على ضيفه ماينتس 2-1، محققا فوزه الثاني هذا الموسم.

وسجل النمسوي مانويل برييتل (21) والياباني ريتسو دوان (31) هدفي أرمينيا بيليفيلد، والنمسوي الاخر كيفن ستوغر (82) هدف ماينتس.

ورفع أرمينيا بيليفيلد رصيده الى سبع نقاط وصعد مرتبة واحدة الى المركز السادس عشر، فيما مني ماينتس بخسارته السابعة هذا الموسم وتراجع الى المركز قبل الاخير بعدما تجمد رصيده عند اربع نقاط.

ويلعب لاحقا بايرن ميونيخ مع لايبزيغ.

ويلعب الأحد أيضا فيردر بريمن مع شتوتغارت، على أن تختتم المرحلة الإثنين بلقاء هوفنهايم مع أوغسبورغ.

© 2020 AFP