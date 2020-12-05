بطولة ألمانيا: لايبزيغ يفرض تعادلا مثيرا على بايرن ودورتموند يواصل نزيف النقاط

أندريا غيبرت تصوير مشترك/ا ف ب

لاعبو بايرن ميونيخ (بالاحمر) ولايبزيغ يتبادلون التهاني عقب التعادل 2-2 في الدوري الالماني في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

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برلين (أ ف ب)

فرض لايبزيغ تعادلا مثيرا على مضيفه بايرن ميونيخ المتصدر وحامل اللقب في الاعوام الثمانية الاخيرة 3-3 السبت في قمة المرحلة العاشرة من الدوري الالماني في كرة القدم التي شهدت مواصلة بوروسيا دورتموند، وصيف بطل الموسم الماضي، نزيف النقاط بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه أينتراخت فرانكفورت 1-1.

وتقدم لايبزيغ في النصف الاول من الشوط الاول عبر المدافع الفرنسي كريستوفر نكونكو (19)، قبل أن يرد البافاري بثنائية للانكليزي جمال موسيالا (30) وتوماس مولر (34) منحته التقدم، لكن ذلك لم يدم سوى دقيقتين حيث ادرك الهولندي جاستن كلويفرت التعادل للضيوف (36).

وعاد لايبزيغ الى المقدمة مطلع الشوط الثاني عبر السويدي إميل فوسبرغ (48)، لكن مولر فرض نفسه نجما للمباراة بإدراكه التعادل (75).

وعزز بايرن ميونيخ موقعه في الصدارة برصيد 23 نقطة مقابل 21 للايبزيغ الذي أكد استعداده الجيد لاستضافة مانشستر يونايتد الانكليزي الثلاثاء في الجولة الاخيرة من دور المجموعات لدوري ابطال اوروبا حيث يحتاج الى الفوز لحسم تأهله بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية في المجموعة بين باريس سان جرمان الفرنسي واسطنبول باشاك شهير التركي.

- 3 تمريرات حاسمة لكومان -

وجاءت القمة مثيرة بين الفريقين وشهد شوطها الاول تسجيل اربعة اهداف، فكان لايبزيغ البادئ عبر نكونكو بتسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة بعد تمريرة من فوسبرغ أسكنها مرمى الحارس العملاق مانويل نوير (19).

وهو الهدف الاول للايبزيغ في ميونيخ في تاريخ مواجهة الفريقين.

وأدرك بايرن التعادل بواسطة موسيالا بعد خمس دقائق من دخوله مكان الاسباني خافي مارتينيز المصاب، بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة بعد تمريرة من الفرنسي كينغسلي كومان فأسكنها على يسار الحارس المجري بيتر غولاتشي (30).

ومنح مولر التقدم للنادي البافاري بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة اثر تمريرة من كومان أيضا تابعها على يمين غولاتشي (34).

لكن فرحة بايرن لم تدم سوى دقيقتين حيث نجح كلويفرت، نجل نجم برشلونة واياكس امستردام السابق باتريك، في إدراك التعادل اثر تلقيه كرة من المالي آدمو حيدارا داخل المنطقة فسددها بيمناه على يمين نوير (36).

وأعاد فوسبرغ التقدم للايبزيغ مطلع الشوط الثاني برأسية اثر تمريرة عرضية للاسباني انخيلينو تابعها على يسار نوير (48).

وأدرك مولر التعادل لبايرن بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية لكومان (75).

- دورتموند يواصل نزيف النقاط -

وواصل دورتموند نزيف النقاط بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه أينتراخت فرانكفورت 1-1.

وبكر أينتراخت فرانكفورت بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة التاسعة عبر الياباني دايتشي كامادا بتسديدة بيسراه اثر تمريرة من مارتن هينتيريغر.

وانتظر بوروسيا دورتموند مطلع الشوط الثاني ليدرك التعادل عبر الاميركي الواعد جيوفاني رينا (18 عاما) بتسديدة بيمناه اثر تمريرة من الدولي الانكليزي جايدون سانشو (56).

وتأثر بوروسيا دورتموند كثيرا بغياب هدافه الدولي النروجي الواعد إرلينغ هالاند (20 عاما) بعد تعرضه لتمزق في عضلات الفخذ الخلفية سيبعده عن الملاعب حتى كانون الثاني/يناير المقبل بحسب ما أعلنه ناديه.

وسجل هالاند 17 هدفا في 13 مباراة هذا الموسم منها ستة خلال أربع مباريات في دوري ابطال أوروبا، ليتربع بها على صدارة الهدافين.

وكان هالاند أكد الخميس في تغريدة في حسابه على تويتر أنه شفي من الاصابة لكنه غير متواجد على قائمة مباراة السبت.

- "عانينا لإيجاد إيقاعنا" -

في غيابه، راهن المدرب السويسري لوسيان فافر في الشوط الثاني على لاعبه الواعد يوسف موكوكو (16 عامًا و15 يوما) والذي أصبح في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أصغر لاعب في تاريخ البوندسليغا، غداة عيد ميلاده.

وأنهى دورتموند المباراة بستة لاعبين تبلغ أعمارهم 21 عاما أو أقل على أرضية الملعب: موكوكو (16 عاما)، الانكليزي جود بيلينغهام (17 عاما)، رينا (18 عاما)، الاسباني ماتيو موري وسانشو (كلاهما 20 عاما)، والفرنسي دان أكسل زاغادو (21 عاما) الذي لم يلعب منذ آذار/مارس الماضي، بسبب إصابة خطيرة في الرباط الخارجي للركبة.

وقال حارس مرماه الدولي السويسري رومان بوركي "لدينا الكثير من المباريات وبالتالي كان لدينا القليل من اللاعبين على ارضية الملعب سبق لهم التعرض للاصابة. عانينا لإيجاد إيقاعنا. لم نكن سيئين عقب الاستراحة وكان بإمكاننا الفوز لو حالفنا القليل من الحظ".

وأفلت دورتموند الذي دخل المباراة منتشيا بتأهله الى ثمن نهائي المسابقة القارية العريقة بتعادله مع ضيفه لاتسيو الايطالي 1-1 الاربعاء، من الخسارة الثانية تواليا والثالثة في المباريات الاربع الاخيرة في الدوري التي حقق خلالها فوزا واحدا، فسقط في فخ التعادل للمرة الاولى في البوندسليغا هذا الموسم.

وصعد دورتموند الى المركز الثالث مؤقتا برصيد 19 نقطة بفارق الاهداف امام باير ليفركوزن الذي يحل ضيفا على شالكه الأحد، فيما واصل أينتراخت فرانكفورت تعادلاته المتتالية ورفعها الى خمسة ورصيده الى 13 نقطة في المركز الثامن.

- تعثر فولفسبورغ ومونشنغلادباخ أيضا -

وفشل فولفسبورغ في استغلال تعثر دورتموند لانتزاع المركز الثالث واللحاق بلايبزيغ الى الثاني، بسقوطه بدوره في فخ التعادل امام مضيفه كولن 2-2.

وكان كولن البادئ بالتسجيل عبر يان تييلمان (18)، ورد فولفسبورغ عبر ماكسيميليان أرنولد (29)، ثم منح السلوفاكي أوندري دودا التقدم مجددا لكولن (43)، قبل أن يدرك الهولندي فاوت فيغهورست التعادل مطلع الشوط الثاني (47).

وحافظ فولفسبورغ على سجله خاليا من الخسارة وهو انجاز يحققه مع باير ليفركوزن حتى الان هذا الموسم، فرفع رصيده الى 18 نقطة في المركز الخامس مقابل سبع نقاط لكولن الرابع عشر.

ولم تكن حال بوروسيا مونشنغلادباخ أفضل من دورتموند وفولفسبورغ وسقط بدوره في فخ التعادل امام مضيفه فرايبورغ 2-2.

ومنح السويسري بريل إمبولو التقدم لبوروسيا مونشنغلادباخ في الدقيقة 23، لكن فرايبورغ رد بهدفين سجلهما النمسوي فيليب لينهارت (32) وفينتشنزو غريفو (49 من ركلة جزاء)، قبل أن يدرك الفرنسي الحسان بليا التعادل (50).

ولحق مونشنغلادباخ الذي تنتظره مباراة مصيرية الاربعاء امام مضيفه ريال مدريد الاسباني في الجولة السادسة الاخيرة من دور المجموعات لدوري ابطال اوروبا حيث يحتاج الى التعادل لبلوغ الدور الثاني، بأونيون برلين الى المركز السادس برصيد 16 نقطة مقابل ثماني نقاط لفرايبورغ الرابع عشر.

ووضع أرمينيا بيليفيلد حدا لسبع هزائم متتالية عندما تغلب على ضيفه ماينتس 2-1، محققا فوزه الثاني هذا الموسم.

© 2020 AFP